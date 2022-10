Po napadu pred državnim zborom se je oglasil Grims: To je bil poskus umora (VIDEO)

V petek okoli 16. ure je neznanec v bližini državnega zbora napadel poslanca SDS Branka Grimsa. Ta je dan kasneje v družbi poslanskih kolegov stopil pred novinarje in opisal, kaj se je dogajalo. »Šel sem iz parlamenta po stopnicah in zgodil se je strahopeten, zahrbten napad. Na sredini stopnic me je nekdo silovito porinil, nato pa pobegnil nazaj.« Grims pri tem ni padel, k sreč se je ujel.

Dogajanje je po pripovedovanju Grimsa videl tudi policist pri vhodu v državni zbor. Policist mu je nato povedal, da je bil napadalec oblečen v rumeno oziroma zeleno jakno, izza državnega zbora pa da je pritekel, ko se je Grims odpravil čez cesto. »To pomeni, da je bila stvar načrtovana in organizirana. Čakalo se je v zasedi, nato ga je nekdo obvestil, ta pa je prišel in me napadel.«

To ni bil prvi napad

Kot še pravi Grims, je med hojo slišal: »Grims, tebe je treba ubiti.« A kot pravi, se ni obrnil, saj da je v zadnjih letih pred državnim zborom slišal marsikaj, zato na take zadeve ne reagira več. Poslanec je dejal še, da takšnega napada ni doživel prvič. Pred časom sta menda na istih stopnicah, ki vodijo v parkirno hišo, dva protestnika proti njemu zalučala dve granitni kocki.

Grims je odločno prepričan, da je šlo v tem primeru za poskus umora. »Če bi jaz padel po stopnicah, ki so polne ostrih robov, pa še nahrbtnik sem imel ... lahko bi se najmanj močno poškodoval, lahko bi se ubil.« Prebral je še dve pesmi Svetlane Makarovič, ki je v prvi stranko SDS označila za podganjo stranko, v drugi pa je po Grimsovem mnenju hujskala tudi proti njemu osebno.