Nasvet državljanom: Če ste na teh območjih, se čim prej vrnite

Odkritje nove različice koronavirusa, ki prihaja iz Južne Afrike in so jo potrdili tudi na evropskih tleh, vzbuja pri mnogih nove skrbi. Številne evropske države so že napovedale omejitve potovanj z juga Afrike, odzvalo pa se je tudi naše ministrstvo za zunanje zadeve. Pravijo, da spremljajo razmere, ki jih je povzročila nova različica virusa B.1.1.529 v Republiki Južni Afriki.

Slovenskim državljanom tam svetujejo, naj se čim prej vrnejo v domovino. »Prav tako jim svetujemo, da aktivno spremljajo razmere, saj se pričakuje, da bo vse več držav uvedlo omejitvene ukrepe za potnike iz tega območja. Nekatere države članice EU že ukinjajo letalske povezave in uvajajo dodatne zdravstvene ukrepe ob vstopu v Evropsko unijo. Hkrati potnikom, ki so nameravali potovati v države z zaznano novo različico virusa B.1.1.529, svetujemo, da nenujna potovanja odložijo ali opustijo,« so še zapisali (nelektorirano) v sporočilu za javnost.

Ob tem so dodali, da je slovensko predsedstvo Svetu EU za danes popoldne sklicalo mehanizem za odzivanje na krize IPCR, katerega cilj je doseči skupni odziv držav članic na novo različico virusa.