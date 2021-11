Svarijo pred omejevanjem potovanj zaradi nove koronavirusne različice

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) svari pred prehitrim omejevanjem potovanj zaradi nove koronavirusne različice. Številne države zaradi nove različice novega koronavirusa B.1.1.529, ki se je pojavila v Južni Afriki, sicer že omejujejo potovanja z juga Afrike. Poleg Nemčije, Avstrije in Italije so odločitve o tem med drugim sprejele Francija, Malta Češka, Francija, Nizozemska, Velika Britanija in Hrvaška. »Raziskovalci si prizadevajo bolje razumeti mutacije in kaj to morebiti pomeni glede kužnosti,« je sporočil tiskovni predstavnik SZO Christian Lindmeier. Kljub temu da glede nove različice še ni znano veliko, pa Lindmeier že svari: »Za zdaj so še zadržki glede omejevanja potovanj.«

Pri SZO so ravnokar začeli virtualno srečanje, na katerem se bodo odločili, ali bi novo koronavirusno različico uvrstili na seznam različic novega koronavirusa, ki so skrb vzbujajoče.

Biontech bi cepivo zelo hitro prilagodil

Južnoafriški inštitut za nalezljive bolezni NICD je v četrtek sporočil, da so v Južni Afriki odkrili prvih 22 primerov okužbe z novo različico virusa B.1.1.529. Kot opozarjajo znanstveniki, bi lahko nova različica zaradi mutacij zaobšla imunost, pridobljeno s cepljenjem oziroma po prebolelem covidu. Različica namreč kaže »izjemno veliko« število mutacij in »vidimo, da se lahko zelo hitro širi«. To je je v četrtek v Johannesburgu povedal virolog Tulio de Oliveira.

Pri proizvajalcu cepiv Biontech so danes sporočili, da že proučujejo, kako učinkovito je njihovo cepivo proti novi različici. Več podatkov o učinkovitosti pričakujejo v dveh tednih. Če se bo izkazalo, da trenutno cepivo ni tako učinkovito, bi ga lahko zelo hitro prilagodili.