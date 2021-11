V Evropi potrdili prvo okužbo z najnovejšo različico, Janša o blokadi letalskega prometa

V Belgiji so potrdili prvi primer različice novega koronavirusa B.1.1.529, ki prihaja iz Južne Afrike. Novico je sporočil belgijski minister za zdravje Frank Vandenbroucke, ki je pozval k previdnosti, a ne k paniki. Belgijski premier Alexander De Croo je že napovedal omejitve potovanj z juga Afrike. Belgija se je sicer že pred tem zaradi slabih epidemioloških razmer odločila za zaostritev protikoronskih ukrepov. Ti veljajo za gostinske lokale, nočno življenje in tudi zasebne zabave, deloma je obvezno delo od doma.

»Razmere so slabše od vseh scenarijev, ki so jih predvidevali strokovnjaki,« je rekel De Croo. Kljub vsem ukrepom za zajezitev okužb in 75-odstotni precepljenosti populacije ima Belgija z 11,5 milijona prebivalci ogromno novih okužb – več kot 25.000 dnevno, kar je največ v zadnjih 20 mesecih.

Slovenski premier Janez Janša je dopoldne na twitterju objavil, da se usklajuje enotna blokada letalskega prometa iz južnoafriške regije za EU. Dodal je svarilo, da se nova različica B.1.1.529 širi izjemno hitro in predstavlja novo skrb v naslednjih tednih in mesecih ter ponovno pozval k odgovornemu ravnanju in cepljenju proti covidu 19. Pojavlja se tudi informacija, da naj bi francoski premier Jean Castex načrtoval pogovore o novi različici z voditelji EU.

Znanstveniki v Južni Afriki so v četrtek sporočili, da so odkrili novo različico novega koronavirusa, ki se zaradi nenavadno velikega števila mutacij zelo hitro širi. Zaradi nevarnosti je več držav že omejilo potovanja iz držav na jugu Afrike, med njimi Velika Britanija in Izrael. Podobno so se danes odločile še Nemčija, Italija in Avstrija.