Naježili se boste: tako so prisegli slovenski policisti (VIDEO)

Prejšnji teden je ob zaključku izobraževanja 84 kandidatk in kandidatov za policista 4. generacije Višje policijske šole zapriseglo pred v.d. generalnim direktorjem policije, so sporočili na Facebook strani slovenske policije. Pripeli so tudi posnetek slovesne zaprisege, ob kateri bo marsikdo dobil kurjo polt.Prisega se glasi:»Slovesno prisegam, da bom pri izvajanju nalog policije vestno, odgovorno, humano in zakonito izpolnjeval svoje naloge ter spoštoval človekove pravice in temeljne svoboščine.«Novincem želimo veliko sreče in supehov pri opravljanju tega častnega in žal včasih tudi nevarnega dela.