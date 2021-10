Na vladi prejeli sumljivo pošiljko

Policiste so danes okoli 9.30 obvestili, da so pri pregledu pošte v eni izmed državnih ustanov v Gregorčičevi ulici v Ljubljani odkrili sumljivo pošiljko, ki je vsebovala neznano prašnato snov. Analiza je po navedbah policije pokazala, da ne gre za nevarno snov. Kot so za STA potrdili v vladnem uradu za komuniciranje, so pošiljko prejeli na vladi.



Na kraju so posredovali policisti in gasilci ter odredili karanteno za štiri zaposlene, so za STA sporočili s Policijske uprave Ljubljana.



Snov so analizirali Inštitutu za mikrobiologijo in parazitologijo veterinarske fakultete in ugotovili, da ne gre za nevarno snov, zato so uslužbencema že odpravili karanteno.



Policisti še nadaljujejo zbiranje obvestil.

