Na Obali preštevajo škodo: poplavljenih 88 objektov

Ponedeljkovo neurje, ki se je na območju slovenske Istre razbesnelo v popoldanskem času, je v obalni regiji povzročilo večjo materialno škodo. Poplavljenih je bilo 88 objektov, močan veter je odkril streho na 36 objektih, sprožilo se je 34 manjših plazov, podrlo pa se je 33 dreves. Trenutno je stanje na Obali mirno, poroča obalna civilna zaščita.

Regijski center za obveščanje Koper je v ponedeljek sprejel več kot 600 klicev na pomoč. V intervencijah je sodelovalo 183 poklicnih in prostovoljnih gasilcev iz obalne, postojnske in ilirskobistriške regije ter delavci komunalnih in cestnih podjetij ter pripadniki civilne zaščite. Skupno so posredovali v več kot 200 izrednih dogodkih, so sporočili iz regijskega štaba civilne zaščite za obalno regijo.

Trenutno stanje v obalni regiji je mirno, objekti, ki jim je močan veter odkril streho, so bili zaščiteni pred vremenskimi vplivi, iz poplavljenih objektov je bila izčrpana voda, odstranjuje se posamezna podrta drevesa in manjše zdrse zemljine.

Danes poteka sanacija na poplavljenih in poškodovanih javnih in zasebnih površinah ter objektih.

V prihodnjih dneh bodo prizadete občine pripravile oceno nastale materialne škode, so še sporočili iz regijskega štaba civilne zaščite.