Za paštakreme porabili pet litrov terana

S škrovanjem se je začel letošnji vaški praznik sv. Križa, ki ga organizira v zadnjem času zelo dejavno domače Razvojno društvo Gmajenca pod vodstvom predsednice Mojce Babuder v tesnem sodelovanju s Krajevno skupnostjo Križ. Ta se je leta 2022 osamosvojila, odcepila od KS Tomaj in šteje okrog 700 prebivalcev v vaseh Križ in Filipčje Brdo. Tako je zdaj z najmlajšo KS v sežanski občini 13 krajevnih skupnosti. KS Križ vodi predsednik Matjaž Može.

Kot pojasnjuje Može, je društvo po dolgih letih obudilo praznovanje vaškega praznika sv. Križa, in sicer v spomin na 3. maj 1450, ko je tamkajšnjo cerkev posvetil tržaški škof Enea Silvio Piccolomini, kasnejši papež Pij II. Praznik je po drugi svetovni vojni zamrl, a so ga prav aktivni Križani pred dvema desetletjema obudili v želji po boljšem medsebojnem spoznavanju, povezovanju in druženju, kajti v to kraško vasico se je preselilo veliko novih prebivalcev. Vsakoletno praznovanje vaškega zavetnika je prav gotovo lepa priložnost. Tako je bilo tudi letos, ko so aktivni domačini organizirali kar pester nabor aktivnosti, ki so jih spremljale bogato založene stojnice.

Domače gospodinje so pripravile 24 pladnjev kremnih rezin.

Zgledna mladina

Predavanje in delavnico Ravnovesje je zdravje je vodila sežanska naturopatinja Anja Strle, medtem ko je Leticija Fortin iz koprskega Centra za dvig zavesti in delo z energijami predstavila jutranji ritual za več energije. Več kot sto pohodnikov se je pod vodstvom Branka Žerjala podalo na šest kilometrov dolgo pot do Godenj, kjer so se ob urejenem kalu okrepčali in se prek Krepelj vrnili na izhodiščno mesto v Križ.

Pred tamkajšnjim vaškim domom so številni domačini in obiskovalci uživali v kulturnem programu, ki so ga oblikovali člani Kraške pihalne godbe pod vodstvom Iva Bašiča in povirske mažoretke.

Praznik so popestrile mažoretke.

Praznik je doživel vrhunec z razdelitvijo sladice velikanke. Kar 15 domačih gospodinj je pripravilo 24 pladnjev (skoraj 500 kosov) teranove paštakreme (kremne rezine), s katero so se posladkali obiskovalci. Pridne slaščičarke so zaupale, da so za teranovo sladico porabile kar pet litrov dobrega vina. Može je pohvalil ne samo domače gospodinje, ampak tudi vaško mladino, ki je zbrani denar od pusta namenila plačilu glasbene skupine Monchery ter po dolgih letih postavila mlaj. V prostorih vaškega doma pa so odprli razstavo fotografij o življenju in delu v Križu.

Pohvale organizatorjem praznovanja je izrekel tudi sežanski župan Andrej Sila, ki je med drugim čestital vaščanom za uspešno izpeljano čistilno akcijo Gremo v rabuto.