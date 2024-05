Astrološki znaki, ki bodo v drugem delu leta našli ljubezen

Ko gre za ljubezen, se rojenim v nekaterih astroloških znakih v drugem delu leta obeta sreča.

Eni bodo srečali tisto pravo osebo, drugi bodo okrepili staro vez, kdo se upravičeno lahko veseli polovice leta pred nami, napoveduje atma.hr.

Dvojček

6. junija bo mlaj v vašem znamenju, vanj bo prišel še Jupiter, ki je vladar zakona in razmerja. Mnogi samski boste prav v tem času imeli idealne pogoje za ljubezensko srečanje.

Morda bo do njega prišlo na potovanju, morda bo vaša nova ljubezen popoln neznanec, morda nekdo, ki je vezan na vašo kariero, kolega ali kateri od nadrejenih.

Skratka, če se bo pojavila iskrica, ne zapirajte vrat pred ljubeznijo.

FOTO: Tatsiana Volkava/Gettyimages

Kozorog

Tu je dolg tranzit Marsa skozi vaše znamenje od septembra do konca aprila naslednje leto. To so pogoji, ki vam napovedujejo srečo v ljubezni in odpirajo priložnosti za novo zvezo.

Poznanstvo se bo lahko zgodilo poleti, sprva bo bolj sproščene narave, kasneje v septembru pa bi lahko iz njega nastalo nekaj več.

Devica

Septembra se začenja dvoletno pestro astronomsko dogajanje v vašem znaku, 18. tega meseca se bo lahko začela nova zveza. Morda bo ta nastala iz romance, ki se je vzplamtela že marca.

Lahko pa boste spoznali nekoga novega.

Dobro bi bilo, da bi avgusta šli na kakšen izlet ali da bi nekaj časa preživeli v naravi in našli mir. Prav zaradi novega mentalnega stanja bi v vaše življenje lahko prišla nova oseba.

FOTO: Jovanmandic/Gettyimages

Oven

Vpliv planetov do 30. junija bo lahko v sedanji odnos prinašal težave. Morda boste deležni izdaje ali boste interes za drugega pokazali vi.

Prišlo bo do zvez, ki ne bodo zdrave, denimo ljubezenski trikotnik ali toksična razmerja.

Mlaj 2. oktobra bo to spremenil in v vaše življenje bo prišla, ali bo v njem ostala, oseba, s katero boste začeli ali nadaljevali skupno življenje.

Tehtnica

Od julija boste zelo privlačni za okolico. Mlaj 3. septembra in vpliv Venere do 7. septembra močno povečuje možnosti za romanco.

Imeli boste potrebo po odkrivanju svoje čutne plati in po spremembi videza, posledično boste v življenje pritegnili nove kandidate za zvezo.

Pravega boste morda našli med družbo visokega statusa, saj bo septembra Mars, gospodar vaših partnerjev, prišel v Raka.

Nastopilo bo daljše obdobje analize vaših ciljev in namenov, odnosi bodo močno spremenili tok življenja. V pozitivnem smislu.