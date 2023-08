Koprski župan je zaskrbljen, oglasil se je po poplavah (FOTO)

V ponedeljek smo pisali, da se je v slovenski Istri okrog poldneva razbesnelo neurje, zaradi obilnega dežja pa so bile poplavljene številne ulice, veter je odkril več streh, številni avtomobili pa so ostali ujeti na poplavljenem parkirišču za koprsko tržnico. Na dogajanje se je danes odzval koprski župan Aleš Bržan v daljšem zapisu na facebooku, kjer je zabeležil, da »se počuti zaskrbljeno«.

Zapis objavljamo v celoti:

»Na Koper se je včeraj zlila prava podnebna reka, saj je v dobrih treh urah padlo tudi do 180 litrov padavin na kvadratni meter, česar pri nas ne pomnimo.

117 gasilk in gasilcev iz Gasilska brigada Koper in vseh prostovoljnih gasilskih društev v MOK je skupaj s članicami in člani civilne zašite ter delavci Marjetica Koper in CPK so že med nevihto opravili več kot 140 intervencij. Na žalost je med intervencijo v Luki Koper strela zadela gasilca, ki mu želim čimprejšnje in popolno okrevanje.

Silovit veter je odkril več streh stanovanjskih, javnih in gospodarskih objektov. Podrl je številna drevesa, ko so povzročala škodo na objektih in vozilih ter ustavljala promet. Padavinske vode niso uspele odtekati v kanalizacije sisteme in so poplavile številne ceste, ulice in trge ter tudi stanovanjske in druge objekte.

Nekaj časa sta bili pod vodo Pristaniška ulica in Severna obvoznica, poplavljen je bil tudi Prešernov trg, kjer je voda zalila nekaj tamkajšnjih lokalov. Številni avtomobili so ostali ujeti na poplavljenem parkirišču za koprsko tržnico. Sprožilo se je več zemeljskih plazov – samo v Kopru so jih občani prijavili več kot 20. Hudourniki so dosegli maksimalne pretoke in marsikje poplavili. Zaradi intenzivnih padavin in visoke plime je narasla Badaševica. Še zlasti je bilo kritična v Šalari, kjer je intervencijska ekipa s prečrpavanjem padavinskih voda le za las uspela rešiti stanovanjske hiše na depresijskem območju na Partizanski ulici. Manj sreče so imeli objekti ob Cesti Marežganskega upora, kjer so padavinske vode poplavile nekatere objekte ob cesti.

Danes bodo ekipe nadaljevale z odstranjevanjem posledic neurja in s čiščenje zemeljskih plazov s cest, predvsem v stari Šalari, Olmu in Semedeli, zato se na poplavljenih območjih ne odpravljajte z osebnimi vozili na nenujne vožnje.

Agencija za okolje opozarja, da se bo deževno vreme s krajevnimi nevihtami nadaljevalo tudi danes. Oranžno opozorilo velja tudi za slovensko Istro, kjer se lahko razlije morje.

Iskrena hvala vsem, ki ste se znova tako hitro odzvali klicu na pomoč skupnosti v stiski, pa tudi vsem občankam in občanom, ki s svojo preudarnostjo ne ovirate intervencijskih ekip pri delu.«