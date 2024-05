Da ne bodo vsega pozobali

Bliža se trenutek, ki ga nestrpno pričakujejo vsi vrtičkarji – ko bodo lahko na gredice posadili lastne sadike in v zemljo vtaknili še kakšno seme. Da teh ne bi pozobali ptiči, jih zaščitimo s kakšnim strašilom ali podobnim odganjalcem neželenih gostov. Pri ustvarjanju naj sodelujejo tudi najmlajši in tako bodo lahko pozneje ponosno povedali, da gre tudi njim zasluga, da je skleda polna solate, krožnik pa bučk in drugih domačih dobrot.

Ker ptiči ne marajo premikajočih se svetlečih reči, ker jih ne poznajo, jih imajo za sovražnika, ki jim požene strah v kosti, lahko preganjalce izdelamo iz zgoščenk, ki jih ne poslušamo več. Da ne bodo z vej viseli dolgočasni ploščki, pa naj poskrbijo otroci.

Prazni rokavi plapolajo v vetru. FOTO: Sangaku/Getty Images

Glavo strašila napolnimo s senom, starimi brisačami ali zanjo uporabimo kar žogo.

Žareče sonce

Poleg zgoščenk potrebujemo še barvni papir, škarje in lepilo ter kakšen flomaster, če želimo na izdelek narisati obraz ali ga dodatno okrasiti. Svetlikajoči se krogi so odlična podlaga za izdelavo sonca ali celo ptiča, ki bo posevke varoval pred pravimi ptiči. Za sonce potrebujemo še rumen papir in oranžnega ali rdečega. Iz rumenega izrežemo krog, ki naj bo nekoliko manjši od plošče, in ga prilepimo v njeno sredino. Nato iz oranžnega ali rdečega, lahko pa seveda uporabimo tudi rumenega, izrežemo centimeter široke trakove poljubne dolžine. Ti bodo predstavljali sončne žarke.

Da bi bilo sonce bolj razgibano in zanimivo, trakove narahlo prepognemo in jih šele nato prilepimo na ploščo, zato naj v dolžino merijo dvakrat toliko, kot bo končni rezultat. Žarkov izrežemo toliko, kot se nam zdi primerno. Lahko so blizu, drug ob drugem, ali bolj narazen, po želji. Vsakega nato, kot rečeno, nežno prepognemo, skupaj zlepimo oba konca in nato prilepimo še na zgoščenko, na rumeni krog narišemo obraz, nanj prilepimo še vrvico in sonce obesimo na vogal gredice.

Iz zgoščenke izdelamo sonce. FOTO: 13-smile/Getty Images

Če bi namesto sonca raje izdelali ptice, iz barvnega papirja izrežemo njene nožice, kljun, krila in oči, po želji še kakšen dodatek, denimo pentljo, metuljček, kravato, klobuček … Vse skupaj prilepimo na plošček, dodamo vrvico in odganjalce obesimo v bližino vrta. In prav to je bistveno: da jih obesimo. Da bi svoje delo čim bolj učinkovito opravili, se morajo odganjalci namreč gibati, tako se ob od njihove površine odbijala sončna svetloba, in to je tisto, kar bo ptiče odgnalo drugam.

Ptič bo odganjal druge ptiče. FOTO: 13-smile/Getty Images

Zgoščenke bodo najbolj učinkovite, ko se bodo pozibavale v vetru in se bleščale.

Priljubljeno strašilo

Še vedno pa so priljubljena tudi dobra stara strašila, ki jih izdelamo iz starih oblačil ter polnila, običajno je to slama, lahko pa uporabimo tudi odslužene brisače, za glavo bo dobra tudi žoga. Prek nje nato napnemo blago in na spodnji strani zavežemo ter glavo nataknemo na palico ali kol. Potrebujemo dve palici, daljšo, ki jo zapičimo v tla, in krajšo, ki bo predstavljala roke, in jo pritrdimo pravokotno na daljšo na približno tretjino dolžine od zgoraj. Vsak del krajše palice vtaknemo v svoj rokav in srajco zapnemo, nato na spodnji rob pritrdimo še hlače. Te bodo, če jih pustimo prazne, plapolale v vetru, lahko pa jih napolnimo s poljubnim polnilom. Enako velja za rokave. Zdaj s flomastrom narišemo še obraz, strašilu na glavo poveznemo klobuk, čepico, kapo ali zavežemo ruto, mu v roko postavimo metlo ali okrog obeh obesimo po eno zgoščenko, da bo delo opravljal še bolj učinkovito.