To so podrobnosti nesreče, v kateri je strela udarila gasilca

V ponedeljek smo pisali, da je med neurjem na Obali na območju Luke Koper strela udarila v moškega. Na kraju dogodka so ga uspešno reanimirali in odpeljali v bolnišnico. S PU Koper so danes poslali podrobnejše informacije.

»Ob 14.31 je ReCO Koper obvestil OKC PU Koper, da je v gospodarski družbi v Kopru strela udarila v 42-letnega moškega, doma iz Kopra, zaposlenega v gospodarski družbi, na območju katere je odpravljal posledice naravne nesreče. Moškega so reševalci uspešno reanimirali, nakar je bil odpeljan na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico Izola,« so zapisali.