Mednarodna revija starodobnikov

Društvo starodobnih vozil Kamnik bo ta konec tedna, 18. in 19. maja, organiziralo mednarodno revijo starodobnikov DSV Kamnik 2024, kjer se bodo predstavila starodobna vozila v dveh skupinah. V prvi bodo društveni starodobniki in posebno atraktivni starodobniki, v drugi pa motorji in avtomobili od letnika 1889 do 1945, skupaj 70 vozil.

»To je edinstvena tovrstna revija v Sloveniji, ki se bo začela v soboto s prihodom vseh udeležencev v Kamnik, kjer bodo v dopoldanskem času od 9. ure predstavljena in postavljena na ogled obiskovalcem v središču Kamnika. Ob 11.30 bo uradno odprtje revije na Glavnem trgu s pozdravom predsednika DSV Kamnik Miroslava Vrhovnika, direktorja Zavoda za turizem in šport Kamnik Luke Svetca, predsednika SVS Leona Vrtovca, predstavnika FIVE Janka Uratnika in župana Občine Kamnik Mateja Slaparja, nastopile bodo Kamniške mažoretke. Ob 13. uri se bodo udeleženci popeljali na panoramsko vožnjo do Term Snovik, kjer nas bodo pozdravili Tuhinjska godba, predstavnik Term Snovik Ivan Hribar in Klapa Stari grad. Ob 17. uri se bodo vozila vrnila v Kamnik, v Samostan Mekinje,« so povedali organizatorji.

V nedeljo bo v Arboretumu Volčji Potok modna revija starodobnih oblačil udeležencev.

V nedeljo ob 9. uri se bodo starodobna vozila popeljala do Arboretuma Volčji Potok, kjer bodo razstavljena po vsem parku in na ogled obiskovalcem. Ob 14. uri bo še modna revija starodobnih oblačil udeležencev. Za vzdušje bo poskrbel Jože Jošt z lajno, po parku se bo popeljal z visokim starodobnim kolesom. Vozila bodo na ogled do 15. ure.