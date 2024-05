Dušan Kaplan, ljudski meteorolog o tem, kakšno vreme nas čaka poleti

Ljudski meteorolog Dušan Kaplan redno izdaja vremensko pratiko, pri kateri si pomaga s starimi ljudskimi modrostmi, povezanimi s svetniki. Danes goduje Zofka, pravimo ji tudi mokra ali polulana Zofka, ki naj bi naznanjala suho ali mokro poletje - odvisno, ali bo danes dež.

»Na Blokah imamo sonce, namesto da bi dež nalival. Zofka bi morala zemljo poškropiti, če ne poletje nič prida ni. Ta napoved pa je dvoumna, lahko naznanja sila vroče poletje, ali pa bo mokro in nemogoče,« je povedal g. Kaplan za Slovenske novice.

»Zofka pride, ko se končajo ledeni možje. Letos nobeden od njih ni bil nič posebnega - bilo je zoprno hladno, a ne mrzlo. Napoved poletnega vremena pa moramo začeti pri sv. Juriju 25. aprila, ki je prvi pomladanski vremenar,« pojasnjuje.

»Jurij zakuri in - z dolžnim spoštovanjem - nažene babe skozi duri. To se nanaša na to, da so včasih sedele okrog šporgeta in nikamor niso hotele iti,« je pojasnil. »Na sv. Jurija bi moralo biti vsaj 20, 25 stopinj. Na Blokah smo takrat imeli 11 centimetrov snega. To pomeni, da bo tudi sv. Urban 25. maja leden.«

Čaka nas hladen začetek poletja

Po ljudskem izročilu bo torej čez 10 dni znano, kakšno poletje lahko pričakujemo: »Urban, če se mu zahoče, bo poletje suho in vroče. Kako bo, bo napovedal on, vendar če je Jurij leden, bo enako tudi z Urbanom.«

Zofka bo pokazala, ali bo poletje suho. FOTO: Lemanna Getty Images

»V vsakem primeru bomo imeli smešno poletje. Začetek bo kar hladen, potem bo pa tako vroče, da se nam bo 30 stopinj zdelo hladno. Zelo visoke temperature pričakujem.«

»Dnevi od sv. Lucije do božiča so bili suhi, kar pomeni suho in vroče poletje. Konec maja in začetek junija bo zmerno hladno, potem pa nas bo sežgalo. Navsezadnje je na Siciliji že zdaj vse razpokano, enako v Kataloniji, Španiji ... Mi imamo srečo, da smo pod Alpami, ki nudijo malo zavetja.«