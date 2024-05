Dojenček v smeteh, spregovorila soseda: »Fanta in novorojenček so pravi junaki te žalostne zgodbe«

Če policija najde starša novorojenčka, ki sta ga najstnika našla v smetnjaku v Zaprešiću, ju po pričakovanjih ne bodo preganjali zaradi zapustitve otroka, temveč zaradi poskusa umora.

»Ker gre za novorojenčka, ki zaradi svoje starosti spada v ranljivo skupino, policija sumi, da je zagrešeno kaznivo dejanje poskusa umora,« je za Hino potrdila Marija Goati, tiskovna predstavnica zagrebške policijske uprave (PUZ).

»Cilj preiskave je ugotoviti vse okoliščine dogodka, identiteto staršev in njihovih morebitnih pomagačev, preiskava pa je zdaj,« je dodala Goati, »v občutljivi fazi, saj policisti zbirajo vsa pomembna obvestila in iščejo smernice.«

»Tudi v tem primeru gredo naši napori v iskanje vzroka in okoliščin, v katerih se je dogodek zgodil, in ugotavljanje, kdo vse je bil udeležen,« je dejala predstavnica. Dojenček je bil star komaj uro ali dve, ko sta ga našla fanta, stara 17 in 18, ki sta se vračala s treninga. Zato domnevajo, da je imela mati pri grozljivem dejanju pomoč.

Otroka so odpeljali v bolnišnico ter mu zagotovili potrebno zdravstveno oskrbo. Bil je podhlajen, a brez vidnih poškodb.

Imenovali bodo skrbnika, ki bo dojenčka poimenoval

Policisti so takoj obvestili pristojni center za socialno delo. Ta bo otroka namestil v rejniško družino ali zavod za najmlajše, kamor bo odpeljan po odpustu iz bolnišnice. Imenovali bodo tudi skrbnika, ki mu bo dal osebno ime, ga prijavil v matični urad, zdravstveno zavaroval ipd.

Če policija staršev ne najde v naslednjih treh mesecih ali se v tem roku ne javijo sami, otrok v skladu zakonom pridobi pravico do posvojitve. Glede na ogromno zanimanje potencialnih posvojiteljev za tako majhne otroke je pričakovati, da bo posvojen izjemno hitro.

Če policija najde starše, bo strokovna ekipa centra za socialno delo ocenila njihovo starševsko varstvo in v skladu s to oceno sprejela ukrepe družinskopravnega varstva. Če ocenijo, da starši trajno ne morejo ustrezno skrbeti za otroka, kar je najbolj verjetno, bodo pred sodiščem sprožili postopek odvzema starševske skrbi.

Po pravnomočnosti sodbe o odvzemu starševske skrbi bo otrok na voljo za posvojitev. Gre za nujen sodni postopek, a je kljub temu lahko dolgotrajen.

Tisti usodni dan ...

Ko je reševalna služba prejela dramatičen klic najstnika iz Zaprešića o najdbi zavrženega dojenčka v uličnem smetnjaku, je sprva sledil šok in nejevera, pa tudi jeza.

»Ko sta se mladeniča na deževen dan vračala s treninga, sta šla mimo smetnjaka in slišala nenavadne zvoke. Najprej sta mislila, da bi lahko šlo za mačko, ko pa sta pogledala v notranjost in razmaknila šal, v katerega je bil zavit, sta se začudila,« je za Jutarnji list povedala soseda.

Simbolična fotografija. FOTO: Černivec Aleš

»Fanta sta takoj spravila na noge policiste in reševalce. Eden od njiju je z dežnikom ostal ob smetnjaku, drugi je šel po pomoč. Če se na zvoke ne bi odzvala in preprosto odšla mimo, bi dojenček verjetno še pred jutrom umrl,« predvideva.

»Ta fanta in novorojenček so pravi junaki te žalostne zgodbe,« je dodala.

Drugi sosed ni videl ničesar posebnega, a ko je na sprehod peljal psa, iz smetnjaka ni slišal nobenih zvokov. Pravi pa, da je malo pred 23. uro v daljavi zaslišal ženski jok.

»Nisem mogel ugotoviti, ali je nekdo jokal na prostem ali je zvok prihajal iz enega od stanovanj v okoliških stavbah. Ljudje se pogosto skregajo in kdo joče, a tole je zvenelo bolj kot hudo vpitje, nato pa sem kakšno uro kasneje, nekje okoli polnoči, zagledal policijske luči.«

»Smo miren del mesta, zdaj ima vsak svojo različico zgodbe o dogodku, nihče pa ne ve, kaj se je zgodilo prej. Mogoče ta oseba sploh ni iz Zaprešića,« je zaključil.