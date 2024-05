Zvezdniki in zvezdnice so nas pustili odprtih ust (Suzy)

Letošnji gala ples v New Yorku je bil naslovljen Speče lepotice: ponovno prebujanje mode, tema je bila Vrt časa. Gre za kratko zgodbo, ki jo je napisal J. G. Ballard, govori pa o paru, ki živi v veličastnem dvorcu, obkrožen s samimi lepimi rečmi, zunaj na vrtu rastejo rože časa. V daljavi se približuje razjarjena množica in vsakokrat, ko utrgata en cvet, si 'kupita' nekaj časa. A cvetov je omejena količina. Poglejmo, kako so si slavni interpretirali temo in ali so jo razumeli.

Dramatična

Še ena zmagovalka v Margieli je bila Gwendoline Christie, ki je prišla bolj čudaško zanimiva kot obsedena z všečno lepoto in očarala modne kritike.

Kot Trnuljčica

Nicole Kidman si je izbrala Balenciagino obleko iz arhiva; ker se ji je zdela prelepa, da bi še naprej spala stran od žarometov, so jo prenovili. »Zame je kot Trnuljčica,« je dejala.

Usklajena

Eddie Redmayne je prišel do potankosti usklajen z ženo Hannah Bagshawe: oba sta nosila obleki novega oblikovalca Steva O Smitha, da sta bila videti kot dva prepletajoča se cvetova.

Mamma mia!

Komaj smo jo prepoznali: Amanda Seyfried je oblekla zanimiv kostum (ne, to ni samo obleka) Prade.

Carrie

V obleki Richarda Quinna je bila Sarah Jessica Parker spet videti kot Carrie iz Seksa v mestu.

Teniška

Kraljica teniških igrišč Maria Sharapova je prišla v neonskem odtenku teniške žogice oblikovalca Prabala Gurunga.

Cvetlična

Prav nič si ni podobna: Nicki Minaj v obleki hiše Marni.

Srebrna

V Schiaparellijevi obleki je navdušila Jennifer Lopez, tokrat brez moža, a s precej prozorno obleko, ki je bila predvsem od zadaj videti še bolj drzna.

Peščena ura

Z noro drobnim pasom je (spet) šokirala Kim Kardashian, prav tako v obleki hiše Maison Margiela, delo Johna Galliana.

Ena ni nobena

Zendaya je izbrala kar dve obleki. Nas je bolj kot črna vintage Givenchyjeva s pokrivalom iz cvetja navdušila kreacija hiše Maison Margiela, delo Johna Galliana, ki govori o prepovedanem sadežu.