Mladi zdravniki Slovenije o odpuščanju bolnikov: »To je nedopustno! Krivo je ministrstvo za zdravje«

»To, da imamo pomanjkanje bolniških postelj, ni novost. S tem problemom se soočamo vse zime – zdaj sploh še ni zima in so že težave, seveda jih pričakujemo še več v zimskem času, ko bo več respiratornih okužb,« je včeraj napovedala strokovna direktorica Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor Nataša Marčun Varda. Dodala je, da k njim prihaja več bolnikov, ker določene institucije v okolici zapirajo svoja vrata.

»Z infektološke klinike v Splošni bolnišnici Celje – urgentnega zdravnika tam nimajo več – nas obvestijo, da bo naval bolnikov na naš urgentni center in na naš oddelek za infekcijske bolezni večji,« je povedala.

Odpuščanja bolnikov ni zapovedalo vodstvo

»Ko mi bolnika imamo, ga moramo pregledati. Tako se mi zdi prav,« zagotavlja. Kot smo pisali včeraj, bi lahko stanje začasno izboljšali z vzpostavitvijo modularne bolnišnice, v kateri bi imeli še enkrat več postelj z obstoječo infektološko ekipo.

»Tovrstnih anomalij ne bi smel dopuščati,« pravijo Mladi zdravniki Slovenije.

O navedbah dr. Omerovića, da domov pošiljajo bolnike, ki bi v resnici potrebovali hospitalizacijo, je dejala: »Absolutno je to nekaj, kar ni prišlo s strani vodstva. Vsak bolnik v urgentnem centru (UC) mora biti strokovno obravnavan, in če potrebuje hospitalizacijo, jo mora dobiti,« pravi. Dejala je še, da imajo razpise za negovalni kader oz. medicinske sestre odprte ves čas.

Predstojnik urgentnega centra Gregor Prosen pa je zagotovil, da iz UC ni odpuščen »nihče, ki bi bil kritično bolan«.

Svoje povedali še Mladi zdravniki Slovenije

»Nedopustno je, da bolnike, ki ustrezajo kriterijem za sprejem v bolnišnico, pošiljamo domov brez ustreznega medicinskega nadzora,« so povedali za Slovenske novice in dodali: »Zdravstveni sistem, ki je dostopen in nudi bolnikom storitve, za katere so plačali, tovrstnih anomalij ne bi smel dopuščati. Žal pa je po pričanju dr. Omerović očitno zaradi neustreznih prostorskih in kadrovskih zmožnosti primoran delovati kot v opisanem primeru.«

Za reševanje tega problema pa se je treba obrniti na ministrstvo za zdravje, so sporočili, »ki je neposredno krivo za nastalo situacijo«.

Nevarne razmere v zdravstvu

»S svojimi ukrepi uničujejo slovensko javno zdravstvo, kar lahko v tovrstnih primerih opažamo vsak dan znova. Glede tega smo že pred časom pisali,« so dodali. Govor je o anonimni anketi, ki so jo izvedli med 62 mladimi zdravniki. Ta je razkrila nevarne razmere v slovenskih bolnišnicah in zdravstvenih domovih zaradi pomanjkanja kadra.

Kot glavne vzroke za odhod zdravnikov navajajo prekomerne obremenitve, nizke plače in slabe odnose. Posebej izstopajo težave v UKC Ljubljana, SB Novo mesto in SB Celje. Kljub dolgoletnim opozorilom zdravnikov ministrstvo za zdravje ni sprejelo ustreznih ukrepov, kar ogroža varnost bolnikov.