Zdravnik razkril šokantno resnico! Paciente, dovolj bolne za hospitalizacijo, pošiljajo domov

Metin Omerović, zdravnik v urgentnem centru UKC Maribor, je na omrežju X razkril šokantno resnico. »Zaradi kadrovske-prostorske stiske smo začeli paciente, ki so dovolj bolni za hospitalizacijo, pošiljati domov z napotnico pod nujno. Torej, gredo domov za 12-16 ur in se vrnejo in ponovno poskusijo srečo za sprejem. Pa kam smo prišli,« je zapisal o stanju v UKC Maribor.

»Izbira pravega pacienta je ključna. Npr. stabilen pacient po krvavitvi iz prebavil ostane v urgentnem centru. Denimo, ob zapori ledvice (hidronefroza) zaradi novoodkritega tumorja, gre pacient lahko domov, če je bolečina pojenjala, ne bruha … Mora pa biti sprejet za diagnostiko in eventualno na poseg,« je pojasnil v nadaljevanju.

Odgovoren je on

Na vprašanje, na čigavo odgovornost to počnejo, je odgovoril: »V resnici na mojo. Vsem pacientom (in svojcem) povem, da 'ste zaenkrat stabilni, toda potrebujete hospitalizacijo zaradi xyz. Sprejeti vas ne moremo, ker zdaj ni prostora'. Ponudim prenočitev v urgentnem centru (ni udobnih postelj, glasnost …) ali greste po 9. uri v ambulanto, kamor spadate.«

Za pojasnila smo se obrnili na UKC Maribor in na zastopnico pacientovih pravic, odgovore bomo objavili takoj, ko jih dobimo.