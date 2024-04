»Mi smo ob tem komentarju nasilje razširili povsod, v vsako učilnico, v vsako otroško sobo«

Na ministrstvu za digitalno preobrazbo so se zavezali, da bodo v sodelovanju s strokovnjaki vsako leto pripravili gradiva za ozaveščanje mladih, zaposlenih v vzgoji in izobraževanju in širše javnosti o pomenu in načinih boja proti medvrstniškemu nasilju in sovražnemu govoru na spletu. Ministrstvo za notranje zadeve in policija bosta preučila možnosti organizacije dodatnih obiskov policistov po šolah ter ozaveščanje mladih o problematiki na področju medvrstniškega nasilja in sovražnega govora na spletu.

Na ministrstvu za pravosodje se zavezujejo, da bodo preučili zakonodajni okvir glede kaznivih dejanj, povezanih z medvrstniškim nasiljem na spletu. Medtem bodo na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje preučili možnosti organizacije dodatnih izobraževanj učiteljev in strokovnih sodelavcev za učinkovito sistematično prepoznavanje in

preprečevanje nasilja.

Ministrstvo za zdravje bo preučilo možnosti dodatnih ukrepov povezanih s skrbjo za duševno zdravje mladih, ki so žrtve medvrstniškega nasilja in sovražnega govora na spletu, je še zapisano v memorandumu.