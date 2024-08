»Meni še ni bilo treba zapustiti nobene službe. Mislim pa, da ste vi morali oditi s sodišča ... « (VIDEO)

Predlagatelji parlamentarne preiskave o slovenski energetiki, SDS in NSi, so po pozivu predsednice DZ, ki je sledil mnenju zakonodajno-pravne službe, pripravili čistopis zahteve za odreditev. Po pridobitvi mnenja zakonodajno-pravne službe bo jasno, ali so zdaj izpolnjeni pogoji za sklic seje DZ, je napovedala predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

Meni do zdaj zaradi mojega obnašanja še ni bilo potrebno zapustiti nobene službe. Mislim pa, da ste vi zaradi svojega obnašanja morali oditi s sodišča.

Med predsednico DZ in opozicijskima SDS in NSi je namreč nedavno znova zavrelo. Predsednica DZ je po prejemu mnenja zakonodajno-pravne službe DZ o zahtevi za novo parlamentarno preiskovalno komisijo predlagatelje pozvala, naj zahtevo popravijo, saj da ima ta vsebinske nepravilnosti.

Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Blaž Samec

Zakonodajno-pravna služba je v svojem mnenju med drugim izpostavila delno vsebinsko prekrivanje z že ustanovljeno parlamentarno preiskavo DZ o ugotavljanju domnevnih zlorab pri poslovanju družb Gen-I in Star Solar ter financiranju Gibanja Svoboda. Klakočar Zupančič je tedaj poudarila, da pogoji za izvedbo seje DZ, na kateri bi obravnavali akt o odreditvi parlamentarne preiskave, niso izpolnjeni ter predlagatelje pozvala, da zahtevo ponovno proučijo in pripravijo čistopis.

Kaj SDS in NSi predlagata v čistopisu? V zadnji verziji zahteve za odreditev parlamentarne preiskave o slovenski energetiki med drugim dodajajo, naj DZ odredi parlamentarno preiskavo, ki bi ob že drugih navedenih namenih, ugotavljala morebitne pomanjkljivosti zakonodaje, ki ureja področja ustanavljanja, vodenja in poslovanja elektroenergetskih podjetij, nadzora nad njimi, zagotavljanja učinkovitega delovanja sistema oskrbe z električno energijo, zakonitega in gospodarnega korporativnega upravljanja družb v državi lasti ter preprečevanja zlorab finančnih sredstev podjetij v posredni ali neposredni državni lasti za namene financiranja političnih strank. V zahtevi za odreditev parlamentarne preiskave so prav tako besedno zvezo energetska podjetja nadomestili z besedno zvezo elektroenergetska podjetja.

Je pa vseeno bilo zelo burno na današnjem kolegiju predsednice DZ. Tako je poslanec SDS Žan Mahnič Urški Klakočar Zupančič navrgel: »Glejte, gospa predsednica, jaz povsem razumem, da vam grem na živce. To se že od začetka mandata vidi, jaz s tem nimam težav, to je pač vaš problem, jaz mislim, da sem bil spoštljiv in uvideven v mojem nastopu. Zdaj, če so pa za vas težke besede, ko rečem dvojna merila, ja oprostite, potem pa se očitno v tem parlamentu res ne sme nič več govoriti. Veste, kar se obnašanja tiče, gospa predsednica, meni do zdaj zaradi mojega obnašanja še nobene službe ni bilo potrebno zapustiti. Mislim, da vi zaradi svojega obnašanja ste morala oditi s sodišča.«

Žan Mahnič. FOTO: Jože Suhadolnik

In odgovor prve dame DZ: »Je pa dejstvo, da ste pokazali svoj nivo, ne glede na to kakšen je bil epilog prekrškovnega postopka, kjer prijavitelj ni stranka v postopku. Tako da pokazali ste pa svoj nivo, ki ga itak kažete že ves čas, tako da ne bom niti tega več komentirala in se s tem ukvarjala, pa karkoli boste vzgled, kakršenkoli vzgled boste dajali pač komurkoli, komur ga boste morali dajati.«