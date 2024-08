Janša grozi s kazensko ovadbo, Klakočar Zupančič odgovarja, naj se raje ukvarja s svojimi težavami

Pogoji za izvedbo seje DZ, na kateri bi obravnavali akt o odreditvi parlamentarne preiskave o delovanju podjetij v slovenski energetiki, ki sta ga vložila opozicijski SDS in NSi, niso izpolnjeni, je v torkovi izjavi za medije poudarila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Kot pravi, ima zahteva za preiskavo takšne nepravilnosti, da jo je nujno treba popraviti.

Glede napovedi predsednika SDS Janeza Janše iz objave na omrežju X, da bi lahko v stranki vložili kazensko ovadbo zoper njo zaradi zlorabe položaja, pa je Klakočar Zupančič dejala, da se te ne boji in da naj v stranki »izkoristijo pravna sredstva, za katera menijo, da jih imajo na voljo«. Hkrati je opozorila na dejstvo, da je tudi kriva ovadba kaznivo dejanje. »Prvak SDS ima dovolj dela s svojimi lastnimi kazenskimi ovadbami, naj se z njimi ukvarja,« je še dodala.

Je pa o tej temi predsednica DZ spregovorila tudi v oddaji 24ur zvečer. Kot je dejala, da ona ne dovoli ustanovitve preiskovalne komisije. Zadevo je po vložitvi zahteve za odreditev nove parlamentarne komicije predala Zakonodajno-pravni službi, ki je ugotovila številne nepravilnosti, ki so po besedah Klakočar Zupančičove tako obsežne, da bi bila odredite takšne preiskave v nekem delu tudi nedopustna.

Pozvala jih je, da naj zadeve popravijo, a se to še ni zgodilo

»Skladno z že obstoječo parlamentarno prakso sem pozvala predlagatelja, da naj glede na ugotovitve Zakonodajno-pravne službe ustrezno popravi svojo zahtevo, do sedaj teh popravkov še nisem dobila,« je dodala. A kot je dejala, gre za parlamentarno prakso, katere velik ustvarjalec je bil po mnenju SDS najboljši predsednik DZ-ja, France Cukjati. »Cukjati je redno zavračal zahteve za odreditev parlamentarne preiskave, če niso bile skladne z mnenjem Zakonodajno-pravne službe,« je poudarila.

Klakočar Zupaničeva bi dopustila ustanovitev preiskovalne komisije, če bi v strankama SDS in NSi dopolnili zahtevo, a odvisno od tega kako jo bodo dopolnili, če bo to ustrezno in če bodo konkretizirali svoje navedbe. »Ne samo, da se sedaj deloma prekriva, gre tudi zato, da je nedoločno opredeljen javni interes, ni opredeljen namen in predmet parlamentarne preiskave, ugotovljen pa je bil tudi domneven poseg v delitev oblasti, kar pomeni, da gre lahko celo za poseg v pristojnosti kazenskega sodišča, računskega sodišča in KPK-ja,« še pravi.