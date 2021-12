Medeno panonsko vas krasi 2000 lučk

V Prlekiji spada čebelarstvo Tigeli po pridelavi medu v sam vrh in v zadnjem obdobju so na ocenjevanju prejeli niz priznanj in medalj. Ponosni so na priznanje za naj čebelarski turizem in na priznanje državni prvak za akacijev med. Letos jim je zagodlo vreme in letina je bila slaba. Na njihovih prodajnih policah so več vrst medu, drugi medeni izdelki ter pijače, denimo domači medeni liker, medeni liker iz smrekovih vršičkov, tudi propolis in sveče. Ponosni so na osmerokotnik, star čebelnjak iz konca 19. stoletja, v njem je ohranjeno veliko čebelarskega orodja in pripomočkov ter literature.

Ideja se je rodila pred štirimi leti.

V tem predprazničnem času pa so poskrbeli za prav posebno razstavo: v muzeju so že četrtič na ogled postavili medene hiške. Za peko je poskrbela čebelarka Dragica Tigeli, pomagala sta ji mož Jože, ta predvsem s pridelavo medu, in hči Tamara, ki je pomagala postaviti hiške in je poskrbela za aranžma. Na ogled so postavili 45 različnih medenih hišk, ki so narejene v slogu gradnje panonskih hiš, denimo gospodarsko poslopje z lesenimi ograjami, sadovnjaki z drevjem, od koder iz čebelnjakov na cvetove letajo čebele. Dragica je najprej spekla testo, ki je malce drugačno kot tisto za medenjake: uporabila je rženo moko, vodo in dišeče začimbe, pa seveda med, in sicer kostanjev. Ko so se delci hišk spekli, je vsako posebej sestavila. Našla je svoj način in jih spojila skupaj z zobotrebci, ki jih je prekrila z okrasjem, da se ne vidijo, tako jih je laže prenašati iz prostora v prostor ali pa jih premikati na površni, kjer stojijo.

Najlepše so, ko pade mrak, saj v njih in nad njimi zažarijo lučke in poskrbijo za dodatni čar.

Ideja o medenih hiškah se je rodila pred štirimi leti, vsako leto jih je nadgrajevala; za peko, sušenje in sestavljanje je potrebovala več kot mesec dni, saj je ustvarjala zvečer, v prostem času. Hiške, ki so prava paša za oči, bodo na ogled do 10. januarja prihodnje leto. Nekatere bodo shranili za prihodnji advent, čeprav testo ni dolgo obstojno, a Dragica pristavi, z veseljem poskrbi za nove, druge. Medene hiške so najlepše, ko pade mrak, saj v njih in nad njimi zažarijo lučke in poskrbijo za dodatni čar: medeno panonsko vas krasi okrog 2000 lučk. In medtem ko obiskovalci uživajo na razstavi, Dragica že kuje nove ideje: poleti bo pripravila razstavo medenjakov različnih okusov, barv in oblik.