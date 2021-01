Makarovićeva bo prva, ki bo storila kaj takega v MOL

Škandal na podelitvi Prešernovih nagrad

Svetlana Makarovič, ki bi leta 2000 morala prejeti Prešernovo nagradi skupaj z Markom Rupnikom, ki je poslikal kapelo Redemptoris Mater v Vatikanu, je to zavrnila, ker se ni strinjala z drugim prejemnikom. Tako se je odpovedala tudi denarni nagradi dveh milijonov tolarjev.

Slovenska pisateljica, ki je mnogo let tudi družbenopolitično angažirana, je pred dnevi z besnim zapisom sporočila, da bo vrnila naziv častne meščanke Mestne občine Ljubljana . Spomnimo, da je bil razlog, izselitev uporabnikov prostorov nekdanje tovarne Rog . Spomnimo tudi, da so ti prostori in celotno območje v lasti občine Ljubljana, ne pa tistih, ki so se vanje vselili in si jih lastijo. Rog velja za nevarnega in neprimernega za bivanje, v preteklosti pa so se tam dogajali številni incidenti. Župan Ljubljaneje že večkrat v preteklosti pozval, naj v vsestranskem interesu zapustijo območje nekdanje tovarne.Makarovićeva pa je ob tem, ko je MOL dejansko sprovedla izselitev tar začela projekt prenove Roga, ogorčena. Takole ja zapisala: »To ni moja Ljubljana! To ni moja rdeča zvezda! Zato se z današnjim dnem odpovedujem naslova častna meščanka Ljubljane.«Na MOL so nam razložili, da doslej še nihče ni vrnil naziva častni meščan. In še: »Dobitnik naziva častni meščan prejme namensko umetniško delo, ne pa tudi denarne nagrade.« Makarovićeva je prejela ta naziv leta 2011, istega leta kotV Uradnem listu iz leta 2008 je zapisano takole: »Naziv častni meščan je najvišje priznanje MOL, ki ga prejmejo posamezniki, ki so izjemno zaslužni za ugled, pomen in razvoj MOL ter za razvoj njenih dobrih medmestnih in mednarodnih odnosov.Kriteriji za podelitev naziva častni meščan so izjemni dosežki življenjskega dela, ki ga odlikujejo: vizionarstvo, odličnost, dobrobit, sodelovalnost ali skrb za blaginjo v MOL ali promocijo MOL. Letno se lahko podelita največ dva naziva častni meščan.« Makarovićeva je sicer prah dvignila tudi pred 20 leti, ko ni sprejela najvišjega priznanja na področju kulture, Prešernove nagrade