Makarovičeva sporoča Jankoviću: To ni moja rdeča zvezda

je sporočila, da se zaradi torkovega dogajanja v nekdanji tovarni Rog odpoveduje nazivu častne meščanke Ljubljane. Povedala je, da je »globoko prizadeta in ogorčena nad neobzirno in surovo deložacijo stanovalcev Roga, še posebej zato, ker so bile nasilja deležne tudi živali, ki so tam imele zavetja«.Umetnica je dodala, da česa takega ni pričakovala ne od podžupana Mestne občine Ljubljana (Mol)ne od nekdanjega načelnika oddelka za kulturoin ne od župana. »To ni moja Ljubljana! To ni moja rdeča zvezda! Zato se z današnjim dnem odpovedujem naslova častna meščanka Ljubljane,« je dejala. Po njenih besedah je zaradi torkovega dogodka »bilo in je še prizadetih ogromno ljudi in živih bitij«. Napovedala je, da bo svojo izjavo o odpovedi nazivu kmalu uradno posredovala občini.Na območju nekdanje tovarne Rog, kjer delujejo pripadniki avtonomne skupnosti in kjer namerava Mol zgraditi Center Rog, se je v torek zgodil protest po tistem, ko je Mol območje zjutraj prevzel v posest. Po navedbah Mola so na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja začeli rušitvena dela ter ekološko sanacijo območja, ki je degradirano in nevarno.Uporabniki Roga so na kasnejši novinarski konferenci povedali, da je med rušilnimi deli prišlo do več težav, denimo neprimernega ravnanja z azbestom, ter da ni bilo dovoljeno, da bi iz prostorov pobrali svoje stvari.Po dogodku je odvetnik Molasporočil, da je bil Mol obveščen, da je Rog zapuščen. Odvetnik Rogovcevpa je povedal, da za posameznike, ki so bili v torek v Rogu, ni pravne podlage, da morajo Rog zapustiti.Rogovci sicer dobivajo izraze podpore, med drugim so jim jih izrekli lokalni odbor Levice Ljubljana, društvo Asociacija, Mirovni inštitut ter Aktiv delavk in delavcev v kulturi. Predsednica komisije državnega zbora za peticije(Levica) je zaradi dogajanja na tem območju napovedala sklic nujne seje komisije.Mestna občina je obnovitvena dela v Rogu začela leta 2016, a so bila tedaj zaradi nasprotovanja uporabnikov začasno ustavljena, leta 2019, ko so želeli nadaljevati, pa so jim to ponovno preprečili začasni uporabniki. Sledil je sodni spor z osmimi uporabniki, vseh osem sodb pa je bilo rešenih v korist Mola.