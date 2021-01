Med policijsko akcijo izbruhnilo nasilje, na kraju tudi poslanka Violeta Tomić (FOTO in VIDEO)

Rog velja za nevarnega in neprimernega za bivanje, v preteklosti pa so se tam dogajali številni incidenti. Župan Ljubljane Zoran Janković je že večkrat pozval, naj v vsestranskem interesu zapustijo območje nekdanje tovarne.

"Katastrofa. Uničili bodo vse avtonomne cone. Država je ukradena," dogajanje komentira poslanka državnega zbora Violeta Tomić, ki je na kraju. FOTO: P. Pa.

»V Rogu policija in varnostniki. Ful njih. Folk ne spustijo notri in tiste, ki so not, mečejo ven. Vsi pred Rog! Vsi za Rog,« se glasi zapis na facebook profilu Ohranimo Tovarno Rog. Na kraju je večje število policistov, ki so v polni zaščitni in bojni opravi.Oglasila se je tudi Policija. Iz ljubljanske policijske uprave so javili, da lastnik objekta na Trubarjevi cesti v Ljubljani izvaja na objektu gradbena dela, pri tem pa se je na kraju zbralo nekaj oseb, ki ne upoštevajo varnostnikov, ki so območje gradbišča zavarovali.»Policisti so na kraju intervenirali in po do sedaj znanih podatkih ugotovili, da nekaj oseb na kraju ni upoštevalo varnostnikov, zato so policisti vzpostavili javni red in mir. Ker se na kraju še vedno zbirajo osebe bodo policisti na kraju ostali zaradi preprečevanja nadaljnjih kršitev javnega reda in miru. Interveniranje na kraju še vedno poteka,« so še zapisali v poročilu.Policisti so opozorili prisotne, da je zbiranje prepovedano, neznana ženska je pri tem izgubila živce. Kmalu je izbruhnilo tudi nasilje.Po družabnih omrežjih je zaokrožilo nekaj posnetkov, nekaj tudi takšnih, ki prikazujejo, da naj bi policija zoper nekatere uporabila silo.