Lovil sanjskega krapa, ujel soma kapitalca

V jezeru je ogromno ribjega drobiža zaradi dobrih razmer za drst; to so zelenike, androga, ploščič, rdečeoke, tudi tujerodna vrsta babuška, vse to ugaja večjim plenilkam. FOTO: Oste Bakal

V jezeru je kar precej velikih krapov nad 25 kg, ki privabljajo turiste iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Italije.

Gajševsko jezero je umetno akumulacijsko jezero na reki Ščavnici, ki leži med krajema Gajševci in Grabami pri Ljutomeru. Znano je predvsem kot največji in najbogatejši ribolovni revir v okolici, zaradi ugodnega vetra pa je priljubljeno tudi med deskarji. Na obrežju je vedno veliko ljubiteljskih ribičev, ki poskušajo srečo z lovom na krape.Velikana je minuli konec tedna čakal tudi 40-letni, strastni ribič iz Banovcev, na koncu pa je bil še sam presenečen. Ujel je soma, dolgega 217 centimetrov in težkega 75 kilogramov! Borba z ribo je trajala 45 minut. Som lahko zraste tudi do treh metrov v dolžino in doseže več kot 100 kilogramov, je največja sladkovodna riba.V Gajševskem jezeru je bilo že v preteklosti ulovljenih kar veliko kapitalcev, seveda jih je v vodi še ogromno, še zlasti ker mnogi ribiči po ulovu ribo izmerijo, stehtajo, se z njo fotografirajo in jo spustijo nazaj v vodo. Tako je storil tudi Damjan s svojim trofejnim krapom, saj je privrženec ribolova ujemi in spusti. Naš sogovornik je ribič že od svojega 13. leta, je strasten krapar, občasno pa lovi tudi soma.»Tokrat ni šlo za nobeno tekmovanje, saj sva se s prijateljemdogovorila, da gremo po dolgem času spet na eno fino ribiško kampanjo. Tako se je ujel ta velikan, iz vode mi ga je pomagal potegnil prav prijatelj oziroma sotrpin Jože, za kar se mu zahvaljujem,« nam je razlaga Damjan, ki je uporabil boili – čudežne kroglice, kot jim nekateri pravijo. Zaradi pretiranega izlova se je po stalež somov v jezeru zmanjšal.»Zato se je ribolovni režim nekoliko poostril, namreč nekateri ribiči ga še vedno dojemajo kot velikega škodljivca, kar pa ni res, saj še posebno veliki somi postorijo veliko koristnega dela v vodi, zaradi tega je som zaščiten po zakonu o sladkovodnem ribištvu, ima najmanjšo lovno mero 60 centimetrov in varstveno dobo med majem in julijem,« je še povedal ribič Košič.