Lojze Peterle: Slovenska politika je, po domače povedano, zglajzala

V tokratni Tarči na temo Desnice je voditeljica Erika Žnidaršič v studiu med drugimi gostila tudi prvega predsednika slovenske vlade Lojzeta Peterleta, ki je pred časom zapustil NSi, zdaj pa se mnogi sprašujejo, ali bo prevzel mesto predsednika SLS-a.

Ob komentarju voditeljice o prevzemu takšne pozicije in da ima starosta slovenske politike zdaj blagovno znamko Krščanski demokrati, se je Peterle nasmehnil.

»Delal bom v smeri te blagovne znamke, ki je zmagala na prvih volitvah znotraj Demosa in prevzela tudi ključno odgovornost za osamosvojitev, ker to čutim kot moralno in politično dolžnost. Ne iščem nobenega zavetja, nobene 'marele', nobene posebne solidarnosti. Dobil sem kar nekaj ponudb, če bi šel v to ali ono stranko, česar bi bil lahko na nek način vesel, bi rekel, te pozornosti.

Selim se v območje projekta dva deci. S tem želim pokazati, da je slovenska politika, bom po domače povedal, po ajzenponarsko, da je slovenska politika 'zglajzala' in nas je pripeljala v polarizacijo, ki je imajo ljudje dovolj. Če hodim po Ljubljani, mi ljudje govorijo, daj Lojze, naredite nekaj, je bilo že drugače.«

Na vprašanje voditeljice Žnidaršičeve, ali tega ni mogel narediti že v Novi Sloveniji, pa je Peterle odgovoril: »To sem že pojasnil dovolj izčrpno, ne vidim potrebe ponovno, pač prišlo je do tako velikih razlik, da se tam nisem več videl doma.«

