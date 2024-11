Voditeljica Tarče ogorčena nad Gibanjem Svoboda: Bodo sodelovali le tam, kjer ne bo kritičnih vprašanj?

Vlada je danes sklenila spremeniti in podaljšati regulacijo cen električne energije za gospodinjstva v zimski sezoni, da ne bo višja omrežnina vplivala na končni strošek. Do konca februarja bo zamejena cena za celotno porabljeno elektriko, in to nižja, kot je sedaj, zamaknila se bo tudi ponovna uvedba prispevka za OVE.

Ravno zato so se v pogovorni oddaji Tarča spraševali, kako je lahko vlada, ki jo vodi vrhunski strokovnjak za energetiko premier Robert Golob, leto dni po objavi tarif za omrežnino ugotovila, da je to nedopustno breme za ljudi in gospodarstvo. »Pred debato o omrežninah pa naj poudarim, da v stranki Gibanje Svoboda, ki ima 13 ministrov in 40 poslancev, nocoj niso hoteli zagotoviti nobenega sogovornika. Z neudeležbo so pokazali, kako si predstavljajo normalizacijo, demokratično razpravo v demokratičnih medijih. Ministru za energijo so sodelovanje pri nas prepovedali. Bodo sodelovali le tam, kjer ne bo kritičnih vprašanj,« pa se je v uvodu spraševala voditeljica Erika Žnideršič.

Gostje v studiu so sicer bili direktorica agencije za energijo Duška Godina, koordinatorica Levice Asta Vrečko, državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Matevž Frangež, nekdanji minister za infrastrukturo iz vrst NSi-ja Jernej Vrtovec, sociolog Gorazd Kovačič in podjetnik Aleksander Bastl.