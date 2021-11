Ljudmila Novak razkrila, kdaj je počilo med njo in Janšo

V oddaji Ena na ena z Urošem Slakom se je tokrat pogovarjala evroposlanka Ljudmila Novak, ki je po javnomnenjskih raziskavah najbolj priljubljena političarka v Sloveniji. Zadnje čase se šušlja tudi o njeni kandidaturi za predsednico države. Tega v oddaji ni niti potrdila niti zanikala. V pogovoru sta se Slak in Novakova dotaknila tudi Andreja Vizjaka in njegovih 'glupih davkov'. Kot je dejala, jo najbolj skrbijo besede, da bodo sodniku »strli jajca«, Pa ne zaradi neprimernih besed, ampak zaradi dejstva, da so na ta način razkrili, da lahko vplivajo na sodnike. »Toliko govorimo o 'krivosodju', zdaj pa nekdo prizna, da lahko vpliva na sodnike. To je nevarno.«

Novakova: Takšnih zahrbtnih iger se jaz ne grem

Evroposlanka je dejala, da je bila prelomni trenutek med njo in Janšo, ko so sprejeli mali zakon o arhivih. Takrat sta ona in njena stranka doživela njgov napad. »Takrat so v trenutku obrnili ploščo.« Novakova je nato dodala še, da se so se napadi nanjo potem še stopnjevali. »Takrat sem spoznala, da so to manire, ki jih jaz ne spoštujem. /.../ Takšnih zahrbtnih iger se jaz ne grem.«

Nekdanji predsednici NSi Novakovi so nekateri z desnega pola že večkrat očitali, da je levičarka. »Obtožena sem bila levičarstva, ko so me opazili na neki predstavitve, na kateri je bil tudi nekdanji predsednik države.« Janša ji je dejal, da je zgaga z visoko plačo. »To je pač njegov način govorjenja, jaz imam takšno plačo, kot jo imajo tudi poslanci SDS v Evropskem parlamentu. Trudim se delovati dobro in pošteno, ves čas podpiram politiko Evropske ljudske stranke, ne podpiram pa glasovalnih list Orbanove stranke, kar se drugje marsikdaj dogaja.«

Janez Janša ni njen bog

Na vprašanje, ali ji kdo očita, da je slaba kristjanka, ker ne sledi Janši, se je le nasmehnila in dejala: »Janez Janša ni moj bog. Moj bog je dober, odpušča in ne deli na leve in desne.« Razkrila je še, da se s prvakom SDS že dolgo nista srečala.

Novakova je opozorila, da se je vlada kot takšna znašla v izredno težki situaciji zaradi pandemije. Kljub temu da po njenem mnenju opravlja dobro delo, se z vsemi potezami vlade ne strinja. »Vemo, da ljudje kritizirajo takšne in drugačne ukrepe. Tudi sama nisem bila vedno zadovoljna s tem hitrim spreminjanjem, torej situacija je bila težka. Vem, da se ministri NSi trudijo in dobre stvari predlagajo, tudi poslanci v parlamentu.«

Novakova je dejala še, da se ne strinja z ravnanjem vlade do STA ter z nekaterimi negativnimi komentarji. »Žal mi je, da ko je prišla Evropska komisija v Slovenijo, se ni mogla srečati s predsednikom vlade, da bi lahko nekatere stvari pojasnil.«

