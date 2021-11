Varnost celotne EU je na kocki, oglasil se je tudi Janez Janša

Poljski premier Mateusz Morawiecki svari, da val nezakonitih migrantov, ki se skušajo iz Belorusije prebiti na Poljsko, ogroža varnost celotne EU. Mejni prehod Kuznica, kjer je v ponedeljek več sto migrantov skušalo prebiti belorusko-poljsko mejo, je Poljska medtem zaprla. Območje sta davi obiskala Morawiecki in poljski obrambni minister. »Zaprtje poljske meje je naš nacionalni interes. A danes sta na kocki stabilnost in varnost celotne EU,« je na twitterju zapisal Morawiecki. Kot je dodal, je ta hibridni napad beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka »usmerjen proti nam vsem, a ne bomo se pustili prestrašiti in bomo skupaj s partnerji iz Nata in EU branili mir v Evropi«.

Podporo Poljski je izrazil tudi predsednik slovenske vlade Janez Janša in zapisal, da Poljska brani našo skupno evropsko mejo in da ima pri tem vso podporo Slovenije.

Belorusija še naprej zavrača obtožbe, da usklajuje množične poskuse prečkanja zunanje meje EU. Belorusko obrambno ministrstvo jih je danes označilo kot povsem neutemeljene in Poljski obenem očitalo, da namerno stopnjuje napetost.

Zaprt mejni prehod

Poljska je v ponedeljek po lastnih navedbah preprečila vdor več sto migrantov, večinoma iz bližnjevzhodnih držav, čez mejo z Belorusijo. Na mejo je poslala 12.000 svojih vojakov ter kasneje tudi na spletnih omrežjih objavila posnetke nasilja. Poskus prebiti ograjo z bodečo žico, ki jo je Poljska postavila na meji, je sicer preprečila, a na območju ostaja na tisoče ljudi.

Zaradi napete situacije je Varšava danes sporočila, da se je odločila za nedoločen čas v celoti zapreti bližnji mejni prehod Kuznica. Od 7. ure je prevoz blaga in oseb čez ta prehod ustavljen. Ljudi pozivajo, naj uporabijo druge mejne prehode.