Šokantno razkritje Blaža Švaba: Nekajkrat sem skoraj umrl

Frontman priljubljenega ansambla Modrijani Blaž Švab se je v oddaji Ena na ena pogovarjal z Urošem Slakom. Med drugim je razkril, da je bilo Slovencem težko znova približati narodnozabavno glasbo. Ko so bili mlajši, so se nastopov celo na neki način sramovali, v šoli pa niso želeli povedali, da so za vikend nastopali s harmoniko. Pevec je tik pred pojavom novega koronavirusa pri nas postal očka, prvič pa je razkril, da sta sina s partnerico poimenovala Lev.

Švaba je v otroštvu spremljala huda astma. Povedal je, da se je večkrat dušil in imel nočne more, starši pa so lovili sekunde, da so ga pravočasno spravili do zdravnika. »Nekajkrat sem skoraj umrl,« je dejal.Ta scenarij se je ponavljal, kot otrok je čutil tudi stisko staršev. Zadnji astmatični napad je imel pri 14 letih, voditelju pa je povedal, da mu je življenje rešil doktor Stojanović, s katerim so postali tudi družinski prijatelji. Bolezen je s pravilno prehrano in pogostimi obiski morja praktično izzvenela, je pojasnil pevec.

Na odru ga je bilo strah, da se jim bo kaj zgodilo

Priljubljeni član Modrijanov je spregovoril tudi o grožnjah, ki jih je bil deležen pred časom, ko je stopil v bran Magnificu po intervjuju za Al Jazeero, saj ga je del javnosti napadel, češ da je žalil slovensko glasbo. Razkril je, da je takrat dobil več kot sto grozilnih sporočil. Zadeva je šla celo tako daleč, da je večkrat pogledoval skozi okno, strah pa ga je bilo stati tudi na odru, kjer ima, kot pravi, pred seboj le mikrofon. »Najmanj, kar se ti lahko zgodi, je to, da ti prileti kakšna steklenica v glavo.« Švabu so grozili tudi, ko se je udeležil molitvenega zajtrka na povabilo Ljudmile Novak.

Povedal, kaj si misli o protestiranju glasbenikov

Slaka je zanimalo tudi, kako gleda na glasbene kolege, ki se udeležujejo ljubljanskih protestov. Kot je dejal Švab, sam spoštuje Sašo Lendero, Wernerja in Špelo Grošelj. Prepričan je, da ima vsak pravico do tega, da pove svoje mnenje, a se boji, da vse to meče slabo luč na njih, saj da stvar ne »izpade preveč posrečena«.

Modrijan meni, da se je klima na nastopih med koronakrizo precej spremenila. Pri publiki opaža, da zna ta zdaj veliko bolj ceniti koncert kot pred epidemijo. Kot še pravi, obiskovalci prav tako manj uporabljajo telefone. » Ljudje so bolj vedri, čuti se, da zanje to ni več samoumevno.«