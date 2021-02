Lažni rezultati zapirajo regije? Ljudje so zmedeni glede testov

Zvečer klicali starše, da lahko pridejo otroci v vrtec

ZD Kranj: odstopanja so lahko le zaradi (ne)zanesljivosti testov



Za tiste, ki znakov nimajo, so hitri testi manj zanesljivi

Znanstveno je mogoče samo, da je test na okužbo z novim koronavirusom po metodi PCR pozitiven, hitri antigenski test pa negativen, medtem ko obratno ni mogoče.



Le 7000 PCR testov na dan lahko naredimo v Sloveniji

Kaj se dogaja na testiranjih s hitrimi antigenskimi testi (HAT)? V ponedeljek je završalo med zaposlenimi v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, saj je bilo veliko učiteljev pozitivnih, zato so morali zapreti cele oddelke šol. Kasneje pa se je izkazalo, da so bili negativni. Zato ne čudi, da je na družbenih omrežjih veliko vprašanj na to temo. Tako med drugim takole (objava je zapisana v celoti in nelektorirana): »Spodaj prilagam vsebino... sigurno obstaja med mojimi FB prijatelji kaka bolj učena glava, ki bi mi pojasnila, kdaj/kako popravijo statistiko in kam bo šlo mojih 22 kolegov, ki so bili včeraj pozitivni, danes negativnikdo in kako jim bo plačal (opravičeno) odsotnost z dela, vse karantene, ki so “padle” njihovim članom gospodinjstva, ter nenazadnje vsem našim učencem in njihovim družinam, ki so bili (posredno) del “igre številk”/“žal kake slabe serije”/“zgolj slučaja”...«Torkovo ponovno testiranje zaposlenih v šolah in vrtcih na širšem območju Kranja, kjer je bilo v ponedeljek kar 13,3 odstotka testiranih na hitrih testih pozitivnih na novi koronavirus, prinaša večinoma negativne izvide tako ponovljenih hitrih testov kot tudi PCR testov. Nekateri otroci so se tako danes že lahko vrnili v vrtce in šole. Na Osnovni šoli Stražišče, kjer je bilo na ponedeljkovem testiranju 22 zaposlenih pozitivnih, je ponovno testiranje pokazalo dve okužbi, in sicer eno pri nepedagoškem delavcu ter drugo pri učitelju predmetne stopnje. Ostalih 20 je prejelo negativne rezultate ponovljenega hitrega testa, 19 od njih pa tudi negativne rezultate PCR testa, izvid enega testa še čakajo. Tudi v kranjskih vrtcih so v torek zvečer klicali starše številnih otrok, da se lahko danes vrnejo v vrtec. Zaradi ponedeljkovih pozitivnih rezultatov na hitrih testih pri 17 zaposlenih so v karanteno poslali 126 otrok v desetih oddelkih. Rezultati torkovega dodatnega testiranja pa so pri 13 zaposlenih pokazali negativen izvid in ti so se danes že vrnili v službo, je za STA povedala ravnateljica. Podobno je bilo tudi v drugih ustanovah na območju Kranja.Iz ZD Kranj so sporočili, da je že torkovo ponovljeno hitro testiranje pokazalo, da je bil delež pozitivnih primerljiv z ostalimi dnevi testiranja. Hkrati je NIJZ za vse v ponedeljek domnevno pozitivne vzgojitelje in učitelje v torek opravil še tudi kontrolne teste z metodo PCR. Za te izvidov v ZD Kranj še nimajo, so pa v javnost iz NIJZ posredovali neuradno informacijo, da je bilo na drugem hitrem in potem še kontrolnem PCR testu 90 odstotkov od sprva pozitivnih dejansko negativnih.Število v ponedeljek pozitivnih šolnikov in vzgojiteljic tako na koncu kot kaže ne bo bistveno presegalo številko iz prejšnjega tedna, ko je bilo med 1090 testiranimi sedem pozitivnih.V ZD Kranj ob tem poudarjajo, da testiranje izvajajo po predpisanem protokolu, ki ga je pripravilo Ministrstva za zdravje in NIJZ. Ministrstvo za zdravje jim dostavlja sete hitrih testov podjetja Majbert Pharm. Testi se dobavljalo ločeno za testiranje širše javnosti in ločeno za hitro testiranje zaposlenih v šolah in vrtcih. Hitre teste uporabljajo natančno po navodilih proizvajalca. Posebej pozorni so na primerno temperaturo za pravilno delovanje reagenta, zato testiranje izvajamo v notranjih prostorih, zagotavljajo. Ocenjujejo, da v ZD Kranj kot izvajalci testiranja v ničemur niso prispevali k visokemu številu neustreznih rezultatov testiranja v ponedeljek. Ista ekipa je na enak način izvedla testiranje tudi v torek in vse ostale dni doslej, od 7. decembra 2020 dalje.»Vsa morebitna odstopanja so zato lahko le predmet zanesljivosti testa. O zanesljivosti testov, ki se uporabljalo za testiranje zaposlenih v šolah in vrtcih, bosta lahko presodila NIJZ in NLZOH. Slednji že dlje časa izvaja klinično testiranje in primerjavo rezultatov, tudi na mestih hitrega testiranja, ki ga izvaja ZD Kranj,« so še sporočili.Glede spremljanja statistike okuženih in različne izide HAT in PCR testov pa strokovnjaki ponavljajo, da so PCR testi zanesljivejši, a je zmožnost njihovega izvajanja omejena. Bi bilo pa smiselno ugotovljena odstopanja v zanesljivosti hitrih testov upoštevati pri statistiki, na podlagi katere se sprejema ukrepe, meni direktor Golnika. Pojasnil, da so bili hitri testi narejeni oziroma validirani za testiranje populacije s kliničnimi znaki bolezni. Za tiste, ki teh nimajo, pa je najbrž zanesljivost slabša.Da bi zmanjšali vpliv lažnih testov na statistiko o okužbah, ki kroji sprejemanje ukrepov za obvladovanje epidemije, pa Rozman meni, da je rešitev ta, da se hitre teste validira, torej preverja še s PCR testom, se ugotovi, kolikšna so odstopanja in se nato to upošteva v statistiki.Hitri antigenski test je namreč terenski presejalni test, »s katerim na nivoju populacije neko stvar, ki je šla izpod kontrole, lažje obvladujemo«, je dejal Rozman. PCR test je namreč zamuden, dražji in ne da takojšnjega odgovora. V Sloveniji imamo kapaciteto do okoli 7000 testov na dan, šolnikov je bistveno več.Kot je pojasnil, hitre antigenske teste zdravstveni delavci poznajo že s primerov drugih bolezni, denimo gripe in ves čas zanje velja, da so od 60-70 odstotno zanesljivi. Tako tudi v primeru testov na novi koronavirus niso pričakovali več, ker sama tehnologija ne zmore več. Po njegovih besedah je tak test lahko 95-odstoten le v laboratorijskih pogojih in pri homogeni populaciji.Če smo v dilemi glede konkretnega posameznika, je PCR test zlati standard, če govorimo o nivoju populacije, ko je okužb veliko, večina ljudi pa ni življenjsko ogrožena, pa uporabljamo hitre teste.V torej je bilo opravljenih 5.709 PCR-testov, pozitivnih je bilo 1.217 (21,3 odstotka). S hitrimi testi so testirali 10.237 oseb, pozitivnih je bilo 3,4 odstotka ali 343 oseb. Umrlo je 23 bolnikov. V bolnišnicah je 1.012 covid pacientov ali 20 manj kot dan prej, intenzivno zdravljenje pa jih potrebuje 165 ali trije manj kot dan prej.