To so zadnji podatki o koronavirusu v Sloveniji (V ŽIVO)

Na današnji vladni novinarski konferenci glede koronavirusne epidemije so sodelovali:– predstojnica Območne enote NIJZ Ravne na Koroškem– direktor Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnikin– redni profesor na Fakulteti za farmacijo v LjubljaniS Koroške se je javila predstojnica Območne enote NIJZ Ravne na Koroškem, iz statistične regije, ki je bila nekoč med najslabšimi, trenutno pa je med najboljšimi v državi: »Smo tako majhni, da hitro pride do velikih premikov navzgor in navzdol.« A tudi oni so iz oranžne zdrsnili v rdečo cono, so pa še vedno pod državnim povprečjem, torej so v bitki z epidemijo uspešnejši. Okužba je na njihovem območju najbolj pogosta med ženskami in v aktivni populaciji. Obolevnosti v domovih za starejše so trenutno v mirovanju. Sicer pa so izvori okužb po podatki epidemiološke službe: kroženje v družinah, na delovnem mestu, nekaj pri zasebnih druženj, veliko pa tudi takih, ki niso vedeli, kje so se okužili. Okoli 12 odstotkov ljudi je bilo cepljenih proti novemu koronavirusu ali pa so okužbo preboleli.V zadnjih dneh je bilo večkrat poročano, da so bili nekateri učitelji na hitrih testih pozitivni, na PCR pa potem precej med njimi negativni. Kako štejejo in kako poskrbijo, da se ne šteje po večkrat. Hudopiskova pravi, da potrebujejo algoritme, kako ravnati, ko je hitri testi pozitiven, PCR pa negativen. Kljub temu pa poudarja, da so hitri testi izredno pomembno orodje za odkrivanje okuženih.Za njo je govornico zasedel redni profesor na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani. Pojasnil je, da je v klinični fazi 20 cepiv. Osem je takšnih, ki imajo pogojno dovoljenje (cepiva narejena po novi tehnologiji in za to potrebujejo posebno »zdravilobudnost«, ko so sproščena na trg, je pojasnil – 24 mesecev se spremlja vse, šele potem dobi cepivo popolno uporabo), 2 za popolno uporabo (Kitajska in Rusija). Štiri cepiva so umaknjena iz raziskav.V ​nedeljo pri nas pričakujemo prve odmerke vektorskega DNA cepiva Astrazenece. Učinkovitost je po do zdajšnjih podatkih 70-odstotna. Pri tem opozarja, da je učinkovitost različna glede na državo in kateri varianto virusa imajo. Podobno cepivo je Sputnik V, vektorsko DNA cepivo. Zakaj ga Slovenija ne uvozi? Tako cepivo lahko registrira lahko le Evropska agencija za zdravila (EMA). Družba, ki ga je izdala, je Emi že predala dosje, a Štrukelj opozarja, da lahko obstaja vprašljivost dokumentacije. Pa ga Slovenija lahko uvozi? Z odobritvijo JAZMP.Mutacije virusa so, a so še vedno obvladljive s trenutnimi cepivi. Štrukelj je odgovoril tudi na vprašanje, ali lahko zbolimo po drugem odmerku cepljenja: »Da, a zelo redko.« V nadaljevanju je pojasnil, da za bolnika, ki ima pomanjkljiv imunski sistem, ali bolnikih, ki so podvrženi močnim imunosurpresivom.Zaščita s cepljenjem je po besedah Štruklja boljša, dlje trajajoča, kot imunost pridobljena s prebolevanjem bolezni.