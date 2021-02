Vlada pred večernim zasedanjem nakazala, kaj nas čaka

Načrt sproščanja ukrepov, ki ga je vlada predstavila januarja 2021. FOTO: Vlada

Vlada bo na večerni seji predvidoma odločala o tem, kateri ukrepi za zajezitev epidemije covida 19 bodo po državi veljali v prihodnjem tednu. Največ pričakovanj je glede odprtja šol. Potem ko so se nekateri hitri testi, izvedeni med šolniki v začetku tedna, izkazali za lažno pozitivne (zaradi sprva pozitivnih testov je gorenjska regija skoraj počrnela), se v dveh regijah, obalno-kraški in zasavski, kjer so po štirih dneh pouka v minulem tednu šole ponovno zaprle svoja vrata, morda obeta ponovno odprtje šol in še nekaterih dejavnosti.Da temu res utegne biti tako, nakazuje tudi sporočilo vlade pred njenim današnjim zasedanjem. Vlada je namreč na twitterju sporočila, da se v skladu z Načrtom sproščanja ukrepov trenutno nahajamo v rdeči fazi. Sedemdnevno povprečno število okužb po danes objavljenih podatkih NIJZ znaša 1179 (včeraj je znašalo 1218). Število oseb, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo zaradi covida 19 danes znaša 1012 (včeraj 1032).Sodeč po tem sta Goriška in Obalno-kraška regija na meji med črno in rdečo fazo, v črni pa ostajata jugovzhodna in posavska, kjer ni pričakovati odpiranja šol in vrtcev. Koroška, ki je bila še nedolgo nazaj oranžna, je ponovno rdeča.Da bi dosegli še večje sproščanje ukrepov in prešli v t. i. oranžno fazo, bi moralo biti sedemdnevno povprečje dnevnih okužb pod 1000, prav tako bi moralo biti hospitaliziranih manj kot 1000 covid pacientov. Takrat se bodo v šolske klopu lahko vrnili preostali učenci in učenke osnovne šole in zaključni letniki srednje šole po programu C, odprle se bodo nekatere ostale servisne dejavnosti, trgovine, dovoljeno bo zbiranje do 10 oseb, odpravljen pa bo tudi eden najbolj osovraženih ukrepov – prehod občinskih meja (seveda le v tistih regijah, ki bile oranžne)