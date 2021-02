Leta 1973 v Sloveniji rojenih 29.328, leta 2020 pa le 18.363

Statistični urad Republike Slovenije (Surs) je objavil podatke o rojenih in umrlih v lanskem letu, ki ga bomo vsi zapomnili po začetku največje 'kuge' tega tisočletja. Na območju celotne Slovenije se je lani rodilo 18.363 otrok, kar je veliko manj, kot jih je bilo rojenih v preteklih letih. Po več letih se je denimo v letu 2019 rodilo prvič manj kot 20.000 otrok, in sicer 19.328. Daleč največ otrok na območju Slovenije se je rodilo v letu 1973, in to kar 29.548. Torej je razlika med letoma 2020 in 1973 skoraj 11.000, kar je gotovo skrb vzbujajoče.



Lani je v Sloveniji umrlo kar 23.891 ljudi, v letu 2019 denimo 20.588 ljudi. Prav v letu 2019 se je pri nas rodilo manj otrok, kor je umrlo prebivalcev. Med prebivalci Slovenije, umrlimi v letu 2020, je bilo po začasnih statističnih podatkih 16.573 takih, ki so bili ob smrti stari 75 ali več let. Na ravni statističnih regij je bila razlika v številu umrlih v letu 2020 v primerjavi s povprečnim številom umrlih v 2015–2019 najvišja v gorenjski (23,9 odstotka) in pomurski regiji (21,8 odstotka), najnižja pa v goriški regiji (5,4 odstotka). Tako je lanski december na območju vse Slovenije z najvišjim negativnim naravnim prirastkom od daljnega leta 1945. 104 umrli na dan Ob tem kaže omeniti podatek o rojenih in umrlih samo v lanskem decembru, ko se je na območju Slovenije rodilo 1402 otrok, umrlo pa je kar 3221 prebivalcev. To je bilo v zadnjih 20 letih največ umrlih v enem mesecu. Povprečno so v lanskem letu na območju vse Slovenije umrli dnevno kar 104 ljudje, kar je eden več, kot je bilo to povprečje v novembru lanskega leta. Lani 6. decembra je umrlo celo 130 ljudi. V preteklih letih je na območju Slovenije povprečje vsak dan umrlih okrog 54 ljudi. V tednu med 30. novembrom in 6. decembrom 2020 pa je na območju vse Slovenije umrlo kar 797 ljudi. To je bil teden v katerem je v Sloveniji umrlo v vsem letu 2020 največ ljudi. Trend umiranja se je nadaljeval tudi v januarju, saj je v 17 dnevih letošnjega januarja umrlo 1474 ljudi, lani v istem času pa 1069. Dokončne podatke o rojenih in umrlih v letošnjem januarju bo Surs objavil 5. marca.



Sicer pa je umrljivost v lanskem letu večja od rojstev otrok tudi po drugih državah EU. Bistveno večja kot rodnost je bila še na Poljskem in v Bolgariji.

