Lahko v mestu snamete masko in prigriznete? Kacin odgovarja

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravjeje na vladni tiskovni konferenci o stanju glede epidemije novega koronavirusa povedala, da na področju zdravstva novih ukrepov ni. Epidemiološka situacija je resna, a se nakazuje trend, da so ukrepi prijeli, je pojasnila in se zahvalila vsem, ki se ukrepov držijo. Dosedanji ukrepi pa ostajajo, ker sama upočasnitev ni dovolj, zdravstveni delavci delajo vseskozi. Samo če bomo vsi spoštovali ukrepe, bomo skupaj zmogli, je ponovila.Preberite tudi:Delež pozitivnih je še vedno zelo visok, Bregantova je opozorila, da so se začeli šele kazati prvi učinki, kdaj bodo zares prijeli, pa bomo videli šele, ko se bo začela situacija v bolnišnicah umirjati. Do takrat nas loči še nekaj težkih dni. Žal boljših ukrepov, kot so ti vedenjski (maske, razkuževanje, distanca), nimamo. Glede časa podaljšanja ukrepov je dejala, da je pomembno znati tudi počakati in biti potrpežljiv. V tem tednu bomo videli, kaj se bo zgodilo, zato je pomembno, da se ljudje čim bolj držijo ukrepov, je dejala.Preberite tudi:Ali lahko na ulici damo masko dol z obraza, če želimo nekaj pojesti? Vprašanje se je nanašalo na poročanje o primeru mlade družine, ki so jo oglobili sredi Kranja zaradi nespoštovanja ukrepov. Mož in žena sta si razdelila rogljiček, ki ga njuna hčerkica v vozičku ni mogla več pojesti. Ker po njunih besedah v bližini ni bilo drugih oseb, sta si maski dala pod brado in pojedla rogljiček, tedaj pa so pristopili po dva policista, redarja in inšpektorja ter jim pojasnili, kaj vse kršijo in zakaj lahko pričakujejo 800 evrov kazni. Mamica je ob tem na facebooku zapisala, da se je njen devetletni sin (ki je imel ves čas masko na obrazu) tresel od strahu.​Bregantova je odgovorila, da je opazili na ulicah, da ljudje v eni roki nosijo sendvič, v drugi kavo in so v skupini ljudi, vsi brez maske. To ni način, da se izognete nošenju maske, je dejala, a dodala, da če želite sami nekaj pojesti v parku, pa s tem ni težav. Kako je v primeru družine, Bregantova ni pojasnila, je pa uradni vladni govorec za covid-19dejal, da so maske univerzalno zaščitno sredstvo. Ponovil je, naj ljudje ne nasedajo tistim, ki okoli hodijo brez mask: To je ogrožanje vseh, Nihče od nas ne ve, ali je okužen. Gre za elementarno gesto solidarnosti. Če smo na ulici in želimo hrano pojesti in če je lakota tako velika, je bolje iti sam v park in tam použiti. Trenutek brez maske je lahko sporen trenutek. Naj se prehranjevanje, če ni v družinskem krogu, dogaja individualno. Ko so bili v zdravstvu delavci med malico skupaj brez maske, je prihajalo do vdora okužb v zdravstvene ustanove in DSO-je.Bregantova je prezračevanje prostorov označila za pomembno, veljajo enaka pravila, kot so v zdravstvu; prezračite hitro in močno (okna odprete na stežaj za kratek čas), nato jih zaprete, da se prostor segreje nazaj.O kapacitetah v bolnišnicah je povedala, da se povečuje število postelj iz dneva v dan, težava je predvsem kader. Tudi zdravstveni delavci nismo odporni na virus, kadra že prej ni bilo dovolj. Zahvalila se je študentom in prostovoljcem, ki pomagajo. Dokler bomo imeli ljudi, ki bodo v zdravstvu pripravljeni nekaj narediti za druge, bo sistem zdržal. Zaščitna oprema ni težava, je zatrdila.Antigenski testi niso najbolj zanesljivi, so izhod v sili, ko ne moremo zagotavljati PCR testiranj za vse. Te ohranjamo za tiste, ki jih najbolj potrebujejo. Vzpostavili bomo vzporedni sitem, kakšna utež bo dana, pa se še dogovarjamo, je pojasnila glede novega načina testiranja s t. i. hitrimi testi.