Incident rogljiček: to je inšpektorjeva plat zgodbe

Zdravstvena inšpektorja sta med četrtkovim nadzorom v Kranju ustavila par z dvema otrokoma, pri čemer odrasli osebi nista nosili zaščitnih mask, saj sta »jedla rogljiček «. Na zdravstvenem inšpektoratu opozarjajo, da si pri uživanju hrane ali pijače masko lahko izjemoma snamemo le, če se ob tem ustavimo in zadržujemo na varni razdalji.V četrtek je v središču Kranja potekal nadzor javnih površin s kontrolo nošenja zaščitnih mask, pri katerem sta sodelovala dva inšpektorja Zdravstvenega inšpektorata RS, občinski redar ter dva kranjska policista. Glavni razlog za nadzor je bilo preverjanje spoštovanja ukrepov zaradi trenutno izjemno slabe epidemiološke slike na Gorenjskem, so v izjavi za medije zapisali na zdravstvenem inšpektoratu.Postopek je potekal okoli 12.30 in sta ga na podlagi neposredne zaznave kršitve in sta ga v celoti vodila zdravstvena inšpektorja. Eden izmed inšpektorjev je paru, ki se je v družbi otrok sprehajal brez mask, pojasnil, da gre za sprehod po centru brez zaščitne maske in posledično za dejanje z znaki prekrška. Moški je inšpektorjema nato odgovoril, da »jesta rogljiček«.Policista sta bila med postopkom v neposredni bližini, a njuna pomoč v postopku ni bila potrebna. Približno eno uro po zaključenem postopku je do policista, inšpektorja in redarja sam pristopil isti kršitelj in izrazil svoje nestrinjanje z odločitvijo inšpektorja, ob tem pa prikrito snemal pogovor z uradnimi osebami in ga pozneje objavil na družabnem omrežju Facebook.Inšpektorja na kraju samem nista izrekla nobenega ukrepa. Izrek ukrepa bo sledil po pošti, kršitelj pa ima v skladu s poukom o pravnem sredstvu nato možnost vložitve zahteve za sodno varstvo, so pojasnili na inšpektoratu.Vladni odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe s koronavirusom pri zadrževanju in gibanju na javnih površinah predpisuje obvezno nošenje zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza. Odlok izjeme uživanja hrane ali pijače sicer ne določa, a kot so pojasnili na inšpektoratu, je zaradi življenjskosti in smiselnosti izvajanja tega predpisa dopustno, da si pri uživanju hrane ali pijače masko lahko izjemoma snamemo. A le, če se ob tem ustavimo in zadržujemo na varni razdalji od drugih oseb, so opozorili.»Pri gibanju brez maske namreč obstaja večja potencialna možnost širjenja virusa, zato je ob gibanju na vseh krajih, kjer se zadržuje večje število ljudi, med katere sodijo tudi mestne središča, potrebno dosledno spoštovati zapoved nošenja maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza,« so še zapisali na inšpektoratu. O tem je na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede koronavirusa spregovorila tudi državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant. »Ljudje hodijo s kavo in sendvičem brez maske v gruči. To zagotovo ni način, kako se izognemo uporabi maske. Ni ustrezno. Seveda, če ste zunaj v parku sami in želite nekaj pojesti, potem s tem ni večjih težav,« je dejala.Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin pa je ob tem opozoril, da so maske univerzalno zaščitno sredstvo, uporaba pa je elementarna gesta solidarnosti. »Če smo na ulici in želimo hrano pojesti in če je lakota tako velika, je bolje iti sam v park in tam použiti. Trenutek brez maske je lahko sporen trenutek. Naj se prehranjevanje, če ni v družinskem krogu, dogaja individualno,« je dejal. Kot je še opozoril, je do vdora okužb v zdravstvene ustanove in domove za starejše občane prihajalo tudi, ko so zdravstveni delavci skupaj malicali.