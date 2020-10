Črni dan za Slovenijo, padel je žalostni rekord

Epidemiologz Nacionalnega instituta za javno zdravje (Nijz) je v Odmevih na RTV Slovenija v četrtek zvečer razkril, da je bilosars-cov-2. A kot poroča sledilnik covid 19, je bila številka konec dneva precej višja.​Okužbo naj bi namreč potrdili pri 1.798 posameznikih, kar je sicer nekoliko manj kot v dneh prej, a je bilo opravljeno tudi nekaj manj testov, in sicer 6.368. Delež pozitivnih testov je prav tako nekoliko manjši kot v zadnjih dneh, in sicer 28,2-odstoten. V zadnjih dneh je bil delež pozitivnih obrisov okoli 35-odstoten.Umrlo je 23 oseb, kar je nov črni rekord. Skupaj je umrlo 315 ljudi. V covid 19 bolnišnicah so v četrtek sprejeli 101 novih pacientov, 40 so jih odpustili domov, skupaj se tako zdravijo 703 oboleli za to boleznijo. V intenzivni enoti je 122 pacientov. Pojavnost okužbe v zadnjih 14 dneh na sto tisoč prebivalcev je presegla mejo tisoč pri 1.001. Aktivnih primerov je 20.980.Preberite tudi:Predvidoma ob 11. uri bo tiskovna konferenca, na kateri bodo predstavniki vlade pojasnjevali, kaj pomeni podaljšanje prejšnji teden sprejetih ukrepov , kar je sporočil premierje nato pojasnil, da se za osnovnošolce krompirjeve počitnice podaljšujejo, srednješolci in študenti pa nadaljujejo izobraževanje . Na tiskovni konferenci bo prisotna tudi šolska ministrica, ki bo razkrila podrobnosti. Tiskovko bomo prenašali tudi na naši spletni strani.