Krvavo rdeč madež na fasadi sedeža stranke (FOTO)

»Na dan glasovanja o konstruktivni nezaupnici na Levstikovi 15 v Ljubljani, sedežu Socialnih demokratov: umetniška instalacija ali akt vandalov?« Tako so v stranki SD pospremili fotografije, objavljene na njihovem twitter profilu. Kot je videti, hišo SD po novem krasi krvava rdeča barva, ki se cedi po fasadi.V zadnjem času smo v Sloveniji zabeležili kar nekaj primerov vandalizma: napadli so sedež SNS (tudi dom Zmaga Jelinčiča Plemenitega) popisali so ograjo hiše, kjer živi kandidat za mandatarja Karl Erjavec ...Današnje dogajanje v parlamentu, vezano na konstruktivno nezaupnico, lahko spremljate v članku Bo Erjavec zamenjal Janšo? Odločajo poslanci