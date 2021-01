Erjavčev dom v Naklem tarča napada (FOTO)

Napis na dvoriščni ograji, ki je zjutraj pričakal Karla Erjavca. FOTO: Osebni arhiv

Erjavec: Ne čutim se ogroženega



»Ne čutim se ogroženega, da bi potreboval varovanje, me pa žalosti, ko vidim, kakšna politična kultura danes prevladuje v državi. Vseeno sem prepričan, da je ne glede na vse te umazane akcije nasprotnega pola Slovenija še vedno varna država tudi za opozicijske politike. Vsi moramo stremeti, k temu, da se politična kultura dvigne, da se delitve nehajo, predvsem pa, da Slovenija ostane še naprej varna ter tudi odprta, strpna in kulturna. Videli smo, kam je takšen politični diskurz pripeljal Ameriko, tega si ne želimo,« je o morebitni potrebi po dodatnem varovanju povedal Karl Erjavec za Slovenske novice.



A. L.

Neznanci so ponoči na dvoriščno ograjo, ki varuje dom predsednika Desusa, popisali z rdečim razpršilom.je proti neznanemu storilcu podal prijavo, prav tako so na terenu pred njegovo hišo v Naklem že bili kriminalisti.Njegov dom je bil že večkrat tarča napada vandalov. Tokrat se je na ograji pojavil zapis podgana, medtem ko je bilo nedavno na dvorišču napisano Lucifer. Neznanci mu na dvorišče mečejo tudi smeti. To nam je povedal Erjavčev predstavnik za odnose z javnostjo.Erjavec je za Slovenske novice glede sinočnjega incidenta dejal, da se »nasprotna stran očitno boji, čeprav je umaknil soglasje h konstruktivni nezaupnici, da bi ta dejansko uspela«. Po napadu je razočaran, žalosten in prizadet, ker neznanci posegajo v njegov dom in uničujejo lastnino.Ali bi država Erjavcu lahko priskrbela dodatno varovanje, v Desusu odgovarjajo, da se niso pozanimali, ali je do varovanja kot kandidat za mandatarja tudi upravičen, a da v vsakem primeru zanj najverjetneje ne bo zaprosil.Zapis podgana je zmotil predsednika LMŠ, ki je na twitterju zapisal: »Vemo, kdo je v 30. letih prejšnjega stoletja poimenoval ljudi s podganami. Očitno smo spet tam. Tole je napis na vratih Karla Erjavca. Najbrž isti, ki so nam očitali, da rišemo kljukaste križe na plakate poslancev SMC. Očitati drugim, kar sam počneš. Tega smo že vajeni.«