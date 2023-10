Kot župan ji je predčasno zagotovil denar, zvečer pa leže z njo v posteljo

Župan Občine Moravče Milan Balažic se je pri dodeljevanju proračunskih sredstev Slovenskemu društvu za lacanovsko psihoanalizo (zastopnica je Nina Krajnik, njegova zunajzakonska partnerica, ki je želela postati kandidatka za predsednico države) za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Moravče za leto 2021 znašel v nasprotju interesov, kot ga opredeljuje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). V tem primeru sta bila izpolnjena oba bistvena elementa, ki opredeljujeta nasprotje interesov, je sporočila Komisija za preprečevanje korupcije (KPK).

To sta:

izkazan zasebni interes (s podpisom odredbe je imelo Društvo, s katerega zakonito zastopnico ima Milan Balažic kot podpisnik navedenih odločitev osebni stik, premoženjsko korist),

obstoj okoliščin osebnih stikov, ki kažejo na to, da zasebni interes vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje nalog uradne osebe.

Kako se je začela preiskava

Preiskavo so začeli avgusta 2022 na podlagi novinarskega vprašanja. Po preučitvi pridobljene dokumentacije so ugotovili, »da je Milan Balažic na podlagi prejete vloge Društva v postopku podeljevanja finančnih sredstev Občine Moravče v okviru Javnega poziva v letu 2020 in na tej podlagi sklenjene pogodbe podpisal odredbo o predčasnem nakazilu sredstev Društvu, katerega zakonita zastopnica je njegova zunajzakonska partnerka, s čimer mu je omogočil premoženjsko korist«.

Balažic bi se moral izločiti, a se ni

KPK ugotavlja, da bi se moral Milan Balažic v tem primeru v celoti izločiti iz postopkov v povezavi z odredbo o predčasnem nakazilu sredstev in iz vseh aktivnosti v zvezi z razpisom ali poslom, na podlagi katerega je bilo Društvu v nadaljevanju odobreno predčasno nakazilo sredstev.

»Pri podpisu Odločbe o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Moravče v letu 2021 ter Pogodbe o sofinanciranju pokroviteljstva in donatorstva v letu 2021 pa Komisija kršitve ni potrdila in je posledično postopek v tem primeru ustavila. Milan Balažic namreč ni bil podpisnik omenjenih dveh dokumentov,« so dodali.

Od nasprotja interesov do korupcije

Komisija poudarja, da je preprečevanje in odpravljanje nasprotja interesov eden izmed temeljnih dejavnikov preprečevanja korupcije in s tem krepitve pravne države, ki se navzven kaže v zaupanju v demokratične institucije ter v transparentnost, enakopravnost in objektivnost njihovega odločanja in pri razpolaganju z javnimi sredstvi.

»Od dokazanega nasprotja interesov do korupcije je namreč le še korak (obljubljena oziroma prejeta korist v zameno za uradno dejanje), zato je uspešno omejevanje nasprotja interesov predpogoj za uspešno preprečevanje korupcije. In dokler bomo kot družba nekritični do prepletanja javnega in zasebnega interesa posameznikov pri opravljanju njihovih javnih nalog, pri preprečevanju korupcije ne bomo uspešni.«

Ugotovitve Komisije so pravnomočne.