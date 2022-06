Nina Krajnik napovedala kandidaturo: na eno vprašanje ni želela odgovoriti

Boj za predsedniške volitve se je začel. Po Nataši Pirc Musar je danes svojo kandidaturo na novinarski konferenci predstavila psihoanalitičarka in doktorica filozofije Nina Krajnik. »Uradno in javno sporočam, da bom na jesenskih predsedniških volitvah kandidirala za predsednico republike,« je dejala. Ni članica nobene stranke, a bo vesela, če se bo »katera od strank pravzaprav identificirala z mojimi idejami in jih prepoznala kot svoje«. Krajnikova je bila slovenski javnosti do nedavnega še precej neznana, pozornost pa je pritegnila, ko je nastopila v povolilni oddaji na TV Slovenija in kasneje še v intervjuju z Jožetom Možino.

Pravi, da bo njena politika drugačna, saj odpira prostor resnici in želji vsakogar. »To, kar je politično, je to, kar je osebno. Moja politika je politika singularnega.« Pravi, da želi biti predsednica ljudi, entitet. Prav tako ne želi opredeljevati ali deliti svojih volivcev, pravi, da so njeni podporniki predvsem ljudje, »ki znajo odpreti oči za družbeno stvarnost«.

Krajnikova se v boj podaja s podporo volivcev. Na vprašanje, ali pričakuje podporo največje opozicijske stranke SDS, je dejala, da se ji ne zdi prav, da se politiko singularnega potiska v kateri koli politični kot. To je celo označila za »nasilje nad singularnim«. Na novinarski konferenci so jo vprašali o zasebnem življenju in jo prosili za pojasnilo, zakaj so jo dvakrat na domu obiskali policisti. Krajnikova na vprašanje ni želela odgovoriti in je dejala, da so novinarji grobo vdrli v njeno zasebnost. Novinarki je odvrnila »to je vaš očitek, ne dejstvo. Očitno veste več od mene. Naslednje vprašanje.«

Ob Nini Krajnik je uradno kandidaturo napovedala še Nataša Pirc Musar, v boj za predsedniško funkcijo pa naj bi se podala tudi Marta Kos. Omenjajo se še nekdanji premier Miro Cerar, nekdanji minister za zunanje zadeve Ivo Vajgl in župan Kočevja Vladimir Prebilič.

Čeprav je dejala, da je proti etiketiranju, se je obregnila ob protikandidatko Pirc Musar. »Ne želim kritizirati ali komentirati kandidature drugih kandidatov, ampak zdi se mi, da če se nekdo zavzema za pravno državo in človekove pravice, potem pa takoj nekoga napada, vidimo, kje v Sloveniji imamo problem. Ne na družbeni, ampak na osebni ravni. In tukaj je treba stvari spremeniti,« je dejala in dodala. Ob Pirc Musarjevo in Marto Kos se je obregnil tudi Jambrek in dejal, da sta kandidatki liberarne sredine, ki sta si »narcisoidno zelo blizu«.

Kdo podpira Krajnikovo?

Krajnikova je dejala, da ji je »oči za kandidaturo odprl Peter Jambrek, s katerim sva o tem veliko govorila«. Krajnikova je nato dala besedo Jambreku, ki je povedal, kako je prišel na idejo, da bi bila Krajnikova dobra predsednica. Povedal je, da je na to idejo prišel po njenem intervjuju z Možino. Na gradu pri Moravčah, kjer je bila predstavitev knjige, je dejal, da so vsi dobili občutek, da je povedala nekaj, kar vsi poznajo in vedo, a na nov in svež način. Pravi, da so se tam zbrani strinjali, da bi bi bila dobra predsednica.

Kdo Krajnikovo podpira? Volilni štab za zdaj vodi sama, svetuje ji Sebastijan Jeretič. Podpirajo jo pravnik Peter Jambrek, sodnik in profesor Tone Jerovšek, smučarski skakalec Lovro Kos, astronom in fizik Bojan Kambič, Nataša Elvira Jelenc iz Društva onkoloških bolnikov, pisateljica Gabriela Babnik Outtara, podjetnik in glasbenik Pavle Okorn ter akademski slikar Matej Metlikovič.