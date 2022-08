Korošci v šoku: znana Slovenka v šoli snemala vroče posnetke in učence vabila na uro spolne vzgoje

Na koroški osnovni šoli se dogajajo nenavadne in šokantne stvari. Do nas so prišle informacije, da je zvezdnica resničnostnega šova Sanjski moški Ana Pusovnik s fotografom vstopila v šolo in v razredu posnela vroče fotografije, ki jih je nato objavila na družabnih omrežjih. Vse skupaj pa se ne konča pri tem. Ana je šla še korak dlje in je k ogledu vročih vsebin povabila osnovnošolce, natančneje učence tretjega razreda. Na nas so se obrnili zaskrbljeni Korošci, ki kar ne morejo verjeti, kaj se dogaja. Prepričani so, da so njihovi otroci žrtve zlorabe in da so bili spolno nadlegovani.

Ana Pusovnik. FOTO: Zaslonski posnetek

»Dobrodošli učenci pri uri spolne vzgoje. Moji pridni učenci me že čakajo, jaz pa vsa pohotna stopam pred šolsko tablo v vročih petkah in mini krilu. Poglej si več na profilu,« je zapisala Pusovnikova na svojem profilu z erotično vsebino.

Da so bile na šoli posnete nesodobne fotografije je potrdila tudi ogorčena ravnateljica Osnovne šole Prevalje Andreja Tinta. »Res so bile posnete, a nisem vedela, da je ta oseba vstopila v šolo. To se je zgodilo brez moje vednosti in dovoljenja. Včeraj so bile prijave na policijo, občino, inšpektorat,« je povedala ravnateljica. Povedala nam je, da je osebi vstop v šolo omogočila oseba, ki ima dostop do šole, a v šoli ni zaposlena. Ravnateljica nam je še potrdila, da se je vse skupaj dogajalo med počitnicami in da je bila o dogodku obveščena pred nekaj dnevi.

Na ravnateljico so se obrnili številni zgroženi in zaskrbljeni starši. V nezavidljivem položaju se je znašla tudi ravnateljica, ki obljublja, da bodo o vsem skupaj govorili tudi prihodnji teden na svetu staršev. Kaj pa pričakuje od institucij, ki jih je obvestila? »Inšpektorat je bil obveščen, a glede na to, da te osebe niso zaposlene na šoli se jih ne tiče. Na policiji so rekli, da bodo zadevo preiskali,« nam je zaupala v pogovoru.

Pusovnikova se šoli opravičuje za nevšečnosti

Z vprašanji smo se obrnili tudi na Ano Pusovnik, ki se čudi, zakaj so starši zaskrbljeni in vztraja, da so bile fotografije posnete v studiu in ne v šoli. »Kot prvo je trenutno avgust in otrok ni, ker so šolske počitnice, kot drugo, pa so slike narejene v studiu in nimajo veze z otroki. Sprašujem se tudi, od kje podatek, da so fotografije nastale na osnovni šoli? In kaj bi naj skrbelo starše? Da bom obiskala njihove otroke tudi prvega septembra,« je zapisala Ana.

Ko smo jo soočili z dejstvi, da fotografije kažejo, da so bile posnete res v šoli in da je to potrdila tudi ravnateljica, pa je odvrnila, da ne, kaj bi starše skrbelo in kaj je v tem spornega. Takrat je priznala, da so fotografije nastale med šolskimi počitnicami na šoli, »ko ni bilo otrok in nismo nikogar motili pri delu,« je dejala.

Kot pravi, je bil zapis fantazijski, zato ni vabila učence 3.c razreda k ogledu fotografij. »Nisem niti pomislila, da bi kdo sploh pomislil na otroke iz tretjega razreda osnovne šole. Gre le za zapis iz glave, link, ki vodi do moje platforme pa je na strani za odrasle, do katere otroci nimajo dostopa. Fotografije so nastale med šolskimi počitnicami in na šoli ni bilo otrok in nismo nikogar motili pri delu,« je zaključila in se za nevšečnosti vodstvu šole opravičila.

Za komentar smo prosili policijo

Z vprašanji o dogajanju na šoli smo se obrnili tudi na PU Celje, kjer so nam odgovorili, da so včeraj prejeli prijavo in začeli s zbiranjem obvestil. Več podatkov nam trenutno še ne morejo posredovati, so dodali.