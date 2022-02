Koritnik: Jaz sem bil prizadet, ker so govorili, da sem bil pijan ali drogiran

V nedeljo je po družbenih omrežjih zakrožil posnetek z ministrom Boštjanom Koritnikom v glavni vlogi. Javni funkcionar je s prijateljem uprizarjal parodijo na dokumentarni film The Tindler Swindler. Minister je pozneje sporočil, da obžaluje objavo posnetka, kjer posmehljivo oponaša scene iz filma o finančnem izkoriščanju žensk s strani prevaranta iz Izraela. Pojasnil je, da je posnetek nastal v prostem času med druženjem zasebne narave v enem od ljubljanskih lokalov.

Ker so se pojavila obtoževanja, da je bil minister na posnetku pijan ali pod vplivom kakšne druge prepovedane substance, je minister želel s testom dokazati, da to ne drži. To je tudi storil, vendar se je zapletlo tudi pri tem. Več o tem preberite tukaj. V današnjih Odmevih je pojasnil, da na tak test lahko gre vsak in da ni delal gneče na Urgenci.

V današnjih Odmevih je poskušal omenjene dogodke pojasniti. Na vprašanje voditeljice Tanje Starič, ali se mu zdi objavljeni posnetek primeren za položaj, ki ga zaseda, je odgovoril tako: » ... Sem opazil, da so bili nekateri zaradi posnetka užaljeni. Mnogi so se ob posnetku nasmejali, drugi so rekli, aha, ta film moram pogledat, šele kasneje sem opazil, da so bili nekateri prizadeti. Objavil sem ga na svojem zasebnem profilu. Odslej ne bom na zasebnem profilu delil ničesar, kar bi lahko koga užalilo.«

Kot je bilo razvidno iz njegovih odgovorov, njegovega odstopa ni pričakovati: »Če bi se odstopalo zaradi dejanj, ki jih delajo zasebno, bi imeli zelo veliko odstopov. Jaz nisem želel prizadeti nikogar, zaradi tega sem se danes oglasil v tej oddaji. Vse sem pripravljen pojasniti, zaradi tega sem tudi šel na test.«

Povedal je še da ga je prizadelo, ker so ga obtoževali, da je bil pijan in drogiran. »Jaz ne pijem in drog nisem zlorabljal nikoli v življenju,« trdi Koritnik.