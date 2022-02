Posnetek z ministrom Koritnikom: takšnega ga še nismo videli (VIDEO)

Danes se je na twitterju pojavil posnetek, ki prikazuje ministra Boštjana Koritnika (vidite ga spodaj). Razmršeni minister je v družbi moškega, ki pripoveduje o tem, da je prišlo do varnostnega vdora: »Sovražniki so mi za petami.« Vse to je povedal v angleščini, nato pa ob glasni glasbi v ozadju sledi še nastop Koritnika, prav tako v angleščini: »Ne skrbite, vse bom naredil, da rešim vašega ljubimca. Ne skrbite. /.../ Samo 20.000 evrov potrebujemo, da ga rešimo. Samo 20.000.« Vmes je videti še žensko roko (sklepamo po nalakiranih dolgih nohtih), ki ministru mrši lase.

Kje je posnetek nastal in kdaj, ni znano (zdi se, da je posnetek objavil sam minister na instagramu, še pred njim pa ga je objavil uporabnik anzemarcun), je pa zgodba dobila nadaljevanje, potem ko je posnetek komentiral poslanec SAB Marko Bandelli na twitterju: »Minister Gregor brandy.«

Minister ni več molčal in je zapisal (nelektorirano): »Samo zato, ker znam dobro igrat pijane in zadete, ker jih vse zivljenje trezen gledam. Sicer pa ravno na poti na test, alkohol in droge, bom objavil. Dajva skupaj! Kje vas poberem? Stavim večerjo, da ga nočete opravit (jetra, lasje, kri).«