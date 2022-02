Minister Koritnik se zagovarja po objavi spornega posnetka iz nočnega kluba

Danes se je na twitterju pojavil posnetek, ki prikazuje ministra Boštjana Koritnika. Ogledate si ga lahko tukaj. Razmršeni minister je v družbi moškega, ki pripoveduje o tem, da je prišlo do varnostnega vdora: »Sovražniki so mi za petami.« Vse to je povedal v angleščini, nato pa ob glasni glasbi v ozadju sledi še nastop Koritnika, prav tako v angleščini: »Ne skrbite, vse bom naredil, da rešim vašega ljubimca. Ne skrbite. /.../ Samo 20.000 evrov potrebujemo, da ga rešimo. Samo 20.000.« Vmes je videti še žensko roko (sklepamo po nalakiranih dolgih nohtih), ki ministru mrši lase.

Šlo naj bi za uprizarjanje parodije na dokumentarni film The Tindler Swindler. Ta govori o izraelskem prevarantu, ki je s pomočjo aplikacije za zmenke izkoriščal ženske za denar.

Minister prevzema vso odgovornost za morebitno napačno razumevanje vsebine posnetka in obžaluje objavo. »Če sem z njo kogarkoli užalil, to iskreno obžalujem in se opravičujem. Namen je bil opozoriti na nevarnost spletnih prevar, nikakor pa nisem imel namena biti do kogarkoli ali česarkoli žaljiv,« je zapisal (nelektorirano) Koritnik. Pojasnil je, da je posnetek nastal v prostem času na druženju zasebne narave v enem od ljubljanskih lokalov, ki je potekalo v skladu z vsemi ukrepi za zajezitev širjenja okužb, saj izpolnjuje pogoj PCT, lokal pa naj bi zapustil pred 22. uro. Zavrnil je namigovanja, da bi bil na posnetku pijan, niti pod vplivom kakršnih koli prepovedanih substanc. Dokaz za to je tudi danes opravljeni test.