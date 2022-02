Končno razkrito, katere ukrepe bo vlada ukinila (V ŽIVO)

Že od četrtka nestrpno čakamo, da se vlada odloči, ali bo prisluhnila stroki in ukinila določene epidemiološke ukrepe. V petek je vlada na predlog trokovne skupine in NIJZ sprejela le, da od sobote naprej ukine karantene po visoko rizičnem stiku z okuženo osebo in da se ukine iskanje stikov s strani NIJZ. Več o tem preberite tukaj. Minister za zdravje Janez Poklukar je petkovi po seji povedal, da o drugih sproščanjih niso sprejeli odločitve, saj je bilo veliko predlogov in so po široki razpravi točko prekinili.

Po današnji dopisni seji vlade je minister Poklukar končno predstavil njihove odločitve. Kot je pojasnil, je vlada sprejela stališče, da intenzivno nadaljuje s prilagajanjem situaciji in opuščanjem strogih epidemioloških ukrepov. S ponedeljkom, 21. februarja, ne bodo več veljali ti ukrepi:

- pogoj PCT razen v najbolj kritičnih dejavnostih, tj. bolnišnicah, nastanitvenih zavodih socialnega vastva in zaporih

- ukinja se brezplačno presejalno testiranje s hitrimi antigenskimi testi in hitrimi antigenskimi testi za samotestiranje. Proračun bo kril zgolj še testiranje s hitrimi testi za dejavnosti, kjer se to še naprej zahteva

- ukinja se samotestiranje v šolah, kjer pa se še naprej uporablja maske razen za že do zdaj uveljavljene izjeme.

»23 mesecev smo bili soočeni z izjemnimi napori. Še vedno me skrbi različica BA2 in število bolnikov v bolnišnicah. Zato vas prosim, da še vedno upoštevate nošenje mask, umivanje rok, ohranjanje razdalje, hitri testi, če ste bolni, ostanete doma. Naš cilj je, da čim prej naše zdravstvo deluje nemoteno. Prosim vas, da dosledno upoštevate ukrepe, ki ostajajo,« poziva minister.

»Spremljali bomo stanje in po potrebi tudi kakšen ukrep dodali, če bo to potrebno. Ampak verjamem v vas in upam, da to ne bo potrebno. Še enkrat hvala za vašo odrekanje in pomoč. Verjel sem, da bomo skupaj uspeli in kot vidite skupaj smo uspeli,« je zaključil minister.