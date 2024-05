Jelinčič nori zaradi vojske: »A je proslavo organiziral kdo iz Evrovizije?«

Ta teden je Slovenska vojska (SV) praznovala. Tako je predsednica republike in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc Musar na slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske v Mariboru izpostavila, da je varnost temelj našega obstoja.

Prebivalci, odločevalci in politiki moramo zaupati SV ter celotnemu nacionalnovarnostnemu sistemu in jima zagotavljati podporo za njihovo delo, je dejala.

Je pa ob tej proslavi nekaj zmotilo šefa izvenparlamentarne SNS. Zmago Jelinčič Plemeniti se je tako hudoval nad izbrano scenografijo proslave. »Ali je organizator proslave ob Dnevu Slovenske vojske 2024 “nebinaren” in želi to narediti tudi iz SV? A je proslavo organiziral kdo iz Evrovizije? Zagotovo se slovenski vojaki ne prepoznajo v roza barvi in so globoko užaljeni, z vso pravico!«