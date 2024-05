Teden v zvezdah: prijetni dnevi so pred nami

Luna do četrtka raste in se bliža polnosti. Tako bo vedno več energije, od torka naprej tudi premočnih reakcij. Širši vpliv je spodbuden, tudi karta ščipa deluje pozitivno, tako bomo z malo pozornosti zmanjšali pretirane odzive in bomo polnost lune lahko doživeli pozitivno.

Na nebu se sestavlja sekstil Jupitra in Neptuna, dnevi pred nami bodo prijetnejši, več bo navdiha, občutka miru, zadovoljstva, lažje se bomo odpirali meditativni energiji, hitreje prišli v stik s svojim jedrom, svetim, v tem tednu bo tudi več ustvarjalne iskre. Omenjeni sekstil bo na 29. stopinji, na prehodu iz bika v ribe, s tem bo bolj dušen, meditativen. Po drugi strani je Jupiter planet imetja, v znamenju financ, na stopinji bogastva, tako so lahko dnevi tudi materialno za nekatere skoraj pravljični.

Uresničenje sanj

Vikend z Luno v tehtnici bo namenjen druženju, zabavi, povezovanju. Venerina konjunkcija z Uranom, ki bo eksaktna danes, nakazuje nekaj nepričakovanih obratov v financah in odnosih. Bodimo odprti za to, kar nam življenje nosi. Dovolimo si zabavo, sproščenost, vznemirjenje. Isto soboto bo konjunkcija Sonca in Jupitra v biku, kar prinaša spodbude in uspeh v financah, več optimizma in zaupanja, da prihajajo boljši časi. Sonce od konjunkcije z Jupitrom potuje v sekstil z Neptunom, ki bo v noči na 20. 5. spodbudil umetnike z navdihom, nas odprl notranjemu miru in duhovnim potencialom. Možna je uresničitev sanj.

Pri umetnikih bo navdihujoč pretok idej, najbolj bo podprta likovna umetnost. FOTO: Eskemar/Getty Images

V ponedeljek, 20. 5., bo Luna v družabni in lenobni tehtnici, Sonce preide v dvojčka in odpira sezono, ko bomo lahkotnejši, bolj družabni in igrivi.

V torek, 21. 5., in sredo, 22. 5., Luna v škorpijonu in pred polnostjo prinese napornejša čustva, dramatične odzive, pa vendar z malo nadzora tudi veliko moč notranje preobrazbe. Trigon Sonca in Plutona obljublja, da bomo imeli moč vztrajnosti in bomo znali doseči želeno.

Ščip bo v četrtek, 23. 5., malo pred četrto popoldan, ves dan je pobarvan v prijetne energije in z malo truda lahko ustvarimo izjemne stvari. Venera in Jupiter se povežeta v sekstil z Neptunom, kar prinaša v duhovnih pogledih izjemna stanja, pri umetnikih navdihujoč pretok idej, najbolj bo podprta likovna umetnost. Na srčni ravni nas bo vodil idealizem, materialno lahko najdemo novo, boljšo predstavo, kako živeti v obilju in radosti.

Venera se 24. 5. pridruži Soncu v dvojčkih, odpira se sezona lahkih nog naokrog, ko se bomo znali igrati, družiti, povezovati na lahkoten, otroško enostaven način.

Prijetni dnevi so pred nami. Najbolje jih bomo izkoristili, če spustimo nadzor, se odpremo navdihu in si dovolimo vizije, sanje, upanje.