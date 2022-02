Poklukar razkril, kakšno odločitev o ukrepih je sprejela vlada

Od težko pričakovanega in napovedanega velikega sproščanja ukrepov kot kaže danes ne bo nič. Vlada je na današnji redni seji na predlog strokovne skupine in NIJZ sprejela le, da od jutri (od sobote) naprej ukine karantene po visokorizičnem stiku z okuženo osebo in da se ukine iskanje stikov s strani NIJZ. Minister za zdravje Janez Poklukar je na novinarski konferenci po seji povedal, da o drugih sproščanjih niso sprejeli odločitve, saj je bilo veliko predlogov in da so po široki razpravi točko prekinili. O drugih ukrepih naj bi glede na to, da se stanje v državi hitro spreminja, odločali v prihajajočih dneh.

»Kot smo vam sporočili po posvetu stroke na Brdu, sem vladi prenesel predlog. Na vladi smo se strinjali, da bomo ukrepe sprejemali postopoma in premišljeno. Na današnji dan je zaradi ali s covidom hospitaliziranih skoraj 900 bolnikov.« Povedal je, da je hospitaliziranih osem otrok in devet porodnic.

Poklukar je še dejal, da je na vladi potekala široka razprava o ostalih ukrepih in da bodo o spreminjanju ostalih ukrepov s stroko in znotraj vlade opravili nov krog posvetovanj. »Točka glede sproščanja trenutno veljavnih ukrepov je bila danes prekinjena. Glede na hitro spreminjajoče se epidemiološke razmere bomo opravili še en krog posvetovanj s stroko in znotraj vlade.« Dodal je še, da ukrepe sproščajo preudarno. »Zavedam pa se, da si vsi želimo čim prej stare normalnosti. V tem obdobju prosim za veliko potrpljenja in razumevanja.«

Se je zapletlo pri Počivalšku?

Slovenija je vladno odločitev o epidemičnih ukrepih pričakovala že v četrtek, a se je po poročanju nekaterih medijev na seji zapletlo, ker naj bi minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek želel še nekoliko bolj razširiti rahljanje ukrepov, kot je bilo predlagano v torek na posvetu na Brdu pri Kranju. Počivalšek je želel, da se obratovalni čas gostinskih lokalov iz 22. ure podaljša do polnoči. Predlagal je ponovno odprtje nočnih klubov in diskotek ob upoštevanju PCT in opravljenem HAGT, ki pa ne bi smel biti starejši od 12 ur. Na posvetu so predlagali ukinitev pogoja PCT v bankah, na poštah, upravnih enotah in v trgovinah.

Predstojnik Centra za nalezljive bolezni NIJZ Mario Fafangel je v torek po posvetu povedal, da so predlagali, da se preneha z iskanjem stikov in da se ustavi izdajanje karanten. Stroka je predlagala tudi, da se po počitnicah v šolah odpravi maske in samotestiranje.